Vyko pasitarimas su seniūnais

Vasario 26 d. Prienų rajono savivaldybėje surengtas pasitarimas su seniūnais, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai ir skyrių specialistai. Susitikimo metu aptarti seniūnijų darbo klausimai, ūkiniai reikalai ir paslaugų gyventojams prieinamumas.
Viena iš aptartų aktualijų – gyvūnų ženklinimas ir su tuo susiję klausimai. Seniūnai pasidalijo patirtimi, kad dauguma gyventojų, kurie rūpinasi savo augintiniais, juos jau yra suženklinę. Kaimų gyventojai dažniausiai to nedaro, o ankstesni pasiūlymai naudotis ženklinimo paslauga nesulaukė didelio susidomėjimo, ypač kai už paslaugą reikia mokėti patiems. Seniūnai taip pat paprašyti atkreipti dėmesį į palaidus ir beglobius gyvūnus bei informuoti atsakingas tarnybas, kad nebūtų pavojaus gyventojams.
Kitas aptartas klausimas – asbesto atliekų surinkimas. Savivaldybės biudžete 2026 metams, kaip ir pernai, numatytos lėšos šių atliekų tvarkymui. Gyventojai, gavę iš seniūnijos pažymą, patvirtinančią asbesto atliekų nuosavybę, galės iki 3 tonų atliekų pristatyti į ARATC, o Savivaldybė padengs „vartų“ mokestį.
Pasitarime taip pat kalbėta apie apleistų statinių kontrolę ir priežiūrą. Savivaldybė siekia suvienodinti statinių priežiūros procedūras. Pagal jas seniūnijos, atlikusios apžiūrą ir nustačiusios apleisto statinio požymius, turi surašyti patikros aktus ir įspėti savininkus dėl trūkumų šalinimo. Atkreiptas dėmesys, kad nesilaikantiems reikalavimų pastatų savininkams bus taikoma administracinė atsakomybė.
Diskutuota ir apie Savivaldybėje rengiamą daugiabučių gyvenamųjų namų nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimo tvarkos aprašą, gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą, taip pat apie socialinių būstų priežiūrą. Pažymėta, kad seniūnų socialiniai darbuotojai, tikrindami socialinius būstus, turi ne tik fiksuoti trūkumus, bet ir kalbėtis su nuomininkais apie jų pareigą prižiūrėti būstą. Savivaldybė nemažai investuoja į socialinių būstų remontą, tačiau tikisi ir nuomininkų atsakomybės, kad būstai išliktų tvarkingi ir tinkami gyventi.
Pasitarimo pabaigoje aptarta galimos potvynio grėsmės situacija Prienų rajone, ypač Prienų ir Balbieriškio teritorijose. Rizikos zonoje gyvenantys gyventojai jau žino apie galimą pavojų ir tam ruošiasi. Pagelbėti žada ir „Prienų butų ūkis“.
Prienų rajono
savivaldybės informacija
-
