Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio operatoriaus – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos – parengtas projektas „Kultūros kelio kūrėjų kompetencijų stiprinimas: nuo idėjos iki patirties“ gavo Lietuvos kultūros tarybos finansavimą. Projektas žymi svarbų žingsnį stiprinant kultūros kelio kūrėjų ir vystytojų kompetencijas bei užtikrinant profesionalų, strategiškai pagrįstą regioninio kultūros kelio vystymą.
Kultūros kelio sėkmė priklauso nuo žmonių – profesionalų, gebančių kūrybiškai kurti, pristatyti ir įveiklinti kultūros paveldą bei literatūros atmintį. Projektu siekiama stiprinti kultūros ir turizmo sektorių specialistų, įsitraukusių į Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio plėtrą, kompetencijas, skatinti bendradarbiavimą ir kurti lankytojų poreikius atitinkančias patirtis. Tai ypač aktualu, nes Lietuvoje kultūros kelių vystymo praktika dar tik formuojasi, trūksta sistemingos metodinės paramos ir kvalifikacijos tobulinimo programų.
Tikslinė projekto auditorija – kultūros (bibliotekų, muziejų, kultūros centrų) ir turizmo sektorių specialistai, įsitraukę į regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio kūrimą ir plėtrą Prienų, Birštono, Druskininkų ir Trakų savivaldybėse.
Projekto metu vyks teoriniai, praktiniai ir kūrybiniai kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kurių dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Bus organizuojamos „Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio rinkodaros ir komunikacijos plano kūrimo dirbtuvės“, kurias ves komunikacijos ir rinkodaros ekspertė Jolita Mažeikienė. Jų metu dalyviai gilins komunikacijos, turizmo ir vadybos kompetencijas bei parengs kultūros kelio rinkodaros planą.
Taip pat vyks MO muziejaus mokymai apie šiuolaikines edukacijos metodikas, kuriuos ves Jurgita Zigmantė ir Ilona Ežerinytė. Nerijaus Miginio vedami mokymai „Partnerystės ir lankytojų patirtis“ bei „Justino Marcinkevičiaus kūrybos interpretavimas“ stiprins gebėjimus kurti įtraukiančias patirtis ir aktualizuoti poeto kūrybą šiandienos kontekste.
Numatyta ir kvalifikacinė išvyka regioniniu Penkių kūrėjų kultūros keliu Biržų, Rokiškio ir Panevėžio savivaldybėse, kur bus analizuojama geroji valdymo ir partnerystės praktika.
Tikimasi, kad projektas taps reikšmingu postūmiu kuriant profesionalų ir patrauklų regioninį Justino Marcinkevičiaus kultūros kelią.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Prienų rajono savivaldybė
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
