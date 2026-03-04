Nemuno kilpų regioniniame parke – dėmesys gamtai ir žmogui

Vasario 24 dieną Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centras visuomenę pakvietė į 2025 m. veiklos pristatymą, kuriame aptarti nuveikti darbai, prioritetinės sritys, kita aktuali informacija.
Praėjusieji metai Nemuno kilpų regioniniame parke buvo ryškūs, mat čia buvo surengta pirmą kartą Lietuvoje organizuota tarptautinė „Europarc“ konferencija „Nature for People, People for Nature“, o Birštone vykęs renginys subūrė per 400 gamtosaugos specialistų iš 37 šalių – nuo Europos iki Pietų Amerikos. Tokio lygio konferencija Nemuno kilpų regioniniam parkui – tai didelis įvertinimas. Tačiau mūsų kraštas tarptautiniu mastu turbūt įvertintas ne veltui, mat, kaip rodo susitikimo metu pristatyta statistika, jame esantys objektai ypač pamėgti turistų, o čia įsikūrusi Balbieriškio atodanga patenka į lankomiausių saugomų teritorijų objektų penketuką.
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Nemuno kilpų regioninio parko grupės patarėja Viktorija Strampickaitė džiaugiasi, kad, nepaisant to, jog lankytinų objektų lankymas yra nemokamas, keliaudami po saugomas teritorijas, turistai savanoriškai įsigyja ir lankytojo bilietą. Tokiu būdu praėjusiais metais Nemuno kilpų regioniniam parkui žmonės savanoriškai skyrė 3852 eurus, iš kurių 1086,5 Eur panaudoti informacinių stendų Birštono apžvalgos bokšte atnaujinimui, rodyklių Birštone įrengimui, rekreacinės įrangos priežiūrai ir kitai infrastruktūrai gerinti, o likusios lėšos kaupiamos tolimesniems darbams: saugomos teritorijos priežiūrai, rekreacinės įrangos sutvarkymui.
Kaip ir kasmet, Nemuno kilpų regioninis parkas 2025 m. rūpinosi buveinių apsauga NATURA 2000 teritorijose, didelį dėmesį skiriant Nemuno salų sutvarkymui. Nemuno kilpų regioninio parko specialistai pastebi, jog žmonės dažnai klausia, kam to reikia, tačiau, specialistų teigimu, salos tvarkomos ne dėl estetinio vaizdo, o dėl perinčių paukščių apsaugos. Tiesa, anot V. Strampickaitės, 2025 m. dėl lėšų trūkumo sutvarkyta tik vieta (2,4 ha) iš planuotų trijų (4,9 ha) salų, esančių tarp Prienų ir Lengveniškių, o 0,3 ha užimanti Pelėšiškių-Balbieriškio sala sutvarkyta savo pajėgumais.
Svarbi Nemuno kilpų regioninio parko funkcija yra prevencija. V. Strampickaitės teigimu, praėjusių metų prevencijos plane buvo numatyta įvykdyti 70 prevencinių išvykų, tačiau šiuos planus, įvykdydami 113 patikrinimų, specialistai viršijo. Jų metu nustatytas 41 pažeidimas. Anot V. Strampickaitės, daugiausia pažeidimų susiję su nelegaliais kilnojamais statiniais (kioskais, kupolais ir pan.) bei Punios šilo lankymo taisyklių pažeidimu. V. Strampickaitė primena, jog nuo 2022 m. yra išplėstos Punios šilo rezervato ribos, todėl turistams leidžiama lankytis tik pažintinėje trasoje.
Nemuno kilpų regioninis parkas ne tik rūpinasi mūsų krašto saugomų teritorijų apsauga, bet ir bendradarbiauja su Prienų rajono ir Birštono krašto įstaigomis, taip pat organizuoja įvairius renginius, žygius, ekskursijas, veda paskaitas ir edukuoja visuomenę, kokioje ypatingoje vietoje gyvename, ką ir kodėl mes čia saugome. Iš viso praėjusiais metais įvairiose Nemuno kilpų veiklose (taip pat ir Lankytojų centre) dalyvavo per 5000 įvairaus amžiaus asmenų. Netrukus Nemuno kilpų regioninis parkas taps dar patrauklesnis lankytojams, mat praėjusiais metais gautas finansavimas Lankytojų centro pastato modernizavimui, o šiemet jau pradėti darbai.
Rimantė Jančauskaitė