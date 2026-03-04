Ataskaitoje pristatyta gaisrų statistika

Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė, Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Edgaras Veingertneris dalyvavo Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ataskaitiniame susirinkime, kuriame buvo pristatyta valdybos veikla – daugiausia dėmesio skirta 2025 metų veiklos rezultatams ir gairėms 2026 metais. Ataskaitoje buvo pristatyta ir gaisrų statistika Prienų rajone.
Pažymėtina, kad iš kilusių daugiau nei šimto gaisrų daugiausia fiksuota gyvenamajame sektoriuje ir atvirose teritorijose.
• Gyvenamuosiuose pastatuose dažniausios priežastys: neatsargus elgesys su ugnimi, krosnių ir dūmtraukių gedimai, elektros instaliacijos problemos, neatsargus rūkymas.
• Atvirose teritorijose – sausringi orai, žolės deginimas ir neatsargumas.
• Gaisruose žuvo 2 žmonės, dar 2 buvo sužeisti.
Be gaisrų gesinimo, ugniagesiai 2025 m. beveik šimtą kartų vyko į gelbėjimo darbus: teikė pagalbą medikams, policijai, gyventojams ir autoįvykių vietose.
Pagrindinis iššūkis rajone – prevencija: dauguma gaisrų kyla dėl žmogiškojo faktoriaus, todėl gyventojų švietimas ir atsakingas elgesys su ugnimi išlieka prioritetu.
Prienų rajono savivaldybė ragina gyventojus būti atsargiems ir atsakingai elgtis su ugnimi – tai padeda išvengti gaisrų ir apsaugoti savo namus bei aplinką.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
