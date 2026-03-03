Užgavėnių šventė Nemajūnų dienos centre – su šokiais, juoku ir gardžiais blynais

Užgavėnių dieną Nemajūnų dienos centras netrūko nei šurmulio, nei geros nuotaikos – čia vyko smagi ir spalvinga Užgavėnių šventė. Centro lankytojai ir darbuotojai susirinko kartu išlydėti žiemos bei pasitikti artėjančio pavasario, laikydamiesi senųjų lietuviškų tradicijų.
Viena įsimintiniausių šventės akimirkų tapo simbolinis Morės deginimas. Šis tradicinis paprotys, reiškiantis žiemos išvarymą, subūrė visus į bendrą ratą ir priminė apie atgimstančią gamtą. Taip pat netrūko azarto stebint Kanapinio ir Lašininio kovą – linksma ir nuotaikinga dvikova, kaip ir kasmet, sukėlė daug emocijų bei palaikymo šūksnių.
Šventės dalyviai aktyviai įsitraukė į įvairias veiklas: traukė virvę, šoko, bendravo ir džiaugėsi bendryste. Juokas ir gera nuotaika lydėjo visą renginį, o energija ir entuziazmas neleido sušalti net ir lauke.
Po smagių pramogų visi buvo pakviesti vaišintis gardžiais blynais su uogiene. Šilti, ką tik iškepti blynai tapo puikia šventės kulminacija ir dar labiau sustiprino jaukią bendrystės atmosferą.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų Dienos centro lankytojoms – Aušrai už pasirūpintą šventinį makiažą, kuris suteikė dalyviams dar daugiau spalvų ir nuotaikos, bei Vytautei už kantrybę ir rūpestį kepant skaniuosius blynus
Užgavėnės Nemajūnuose dar kartą įrodė, kad bendruomeniškumas, tradicijos ir šiltas bendravimas kuria gražiausias akimirkas. Lauksime pavasario su šypsenomis ir nauja energija!
Nemajūnų dienos centro informacija

