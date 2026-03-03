2026 m. vasario 18 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai. Saugios ir įtraukios mokymosi aplinkos kūrimas: iššūkiai ir praktiniai sprendimai pradinėse klasėse“.
Metodinės dienos dalyvius pasitiko muzikos mokytojos Ramunės Liutvynskienės mokinių paruoštas nuotaikingas muzikinis sveikinimas. Visus susirinkusius pedagogus pasveikino ir mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė. Ji akcentavo saugios ir įtraukios ugdymo aplinkos svarbą kiekvieno vaiko visapusiškam augimui, pabrėždama, kad mokykla turi būti erdvė, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, suprasti ir drąsiai gali atskleisti savo gebėjimus.
Pirmąją metodinės dienos dalį pranešimu „Klasės harmonija: nuo dienotvarkės iki socialinių įgūdžių ir sensorinio komforto“ pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Nastulevičienė ir judesio korekcijos specialistė Gražina Bokūnaitė. Jos akcentavo, kaip svarbu mokiniui aiški dienotvarkė, nuoseklumas, struktūra, pasitikėjimas ir saugumas. Pristatė sensorinių priemonių rinkinius, paaiškindamos, kaip raminamai ir teigiamai jie veikia mokinius, skatina jų susikaupimą ir motyvaciją. Visi dalyviai susipažino su mokyklos multisensoriniu kabinetu, edukacinėmis erdvėmis ir aplinkomis, kurios yra labai mokinių mėgstamos, skirtos mokymuisi, laisvalaikiui ir aktyvioms pertraukoms.
Antrojoje metodinės dienos dalyje Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja Loreta Radzevičienė pranešimu „Gerosios patirties sklaida, kuriant saugią ir įtraukią mokymosi aplinką 1-oje klasėje“ pasidalijo patarimais, kaip dirbti su mokiniais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.
Suvalkijos gimnazijos Skriaudžių skyriaus pradinių klasių vyr. mokytoja Danguolė Liorentienė pristatė pranešimą „Klasė, kurioje gera visiems: saugios ir įtraukios aplinkos kūrimas pradinėse klasėse“, kuriame akcentavo, kaip svarbu sukurti saugią ir draugišką klasės atmosferą.
Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Pakuonio skyriaus Visos dienos mokyklos grupės mokytoja Giedrė Gudauskienė parengtame pranešime „Kuo stiprus veikimas kartu?“ pristatė VDM veiklas, didelį mokinių susidomėjimą ir galimybę atrasti sau mielas veiklas, kuriose jaučiasi užtikrinti ir svarbūs.
Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Zita Linkevičienė pranešime „Pagalba mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų: Kada? Kaip? Kokia?“ kalbėjo bendradarbiavimo tarp mokytojų, specialistų ir tėvų svarbą sunkumų patiriantiems mokiniams.
Prienų r. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramutė Bubnienė pasidalijo gerąja patirtimi, kaip bendri žaidimai, projektai, kūrybiniai darbai stiprina bendruomeniškumą, gerina mokymosi rezultatus ir suteikia pasitikėjimo savimi.
Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus pradinio ugdymo vyr. mokytoja Vera Milkevičienė pranešime „Nuo iššūkių iki sėkmės: įtraukusis ugdymas klasėje“ pristatė sėkmingą sunkumų turinčio mokinio integraciją klasės bendruomenėje ir mokykloje.
Apibendrindama pranešėjų mintis Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aidutė Jurešienė pasidžiaugė rajono mokytojų aktyvumu, darbštumu ir bendryste. Ji pabrėžė, kad kolegialus bendradarbiavimas ir dalijimasis sėkmingomis praktikomis stiprina mokytojų profesinę bendruomenę, skatina pasitikėjimą bei padeda veiksmingiau spręsti kasdienius ugdymo iššūkius. Rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rima Lyberienė pastebėjo, kad kiekviena metodinė diena praturtina ir skatina pasinaudoti gautomis žiniomis, išgirstais patarimais, sėkmės istorijomis. Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Aldona Kaminskienė padėkojo visoms pranešimus skaičiusioms mokytojoms už jų atvirumą dalijantis patirtimi, praktinių pavyzdžių gausą ir nuoširdų įsipareigojimą kurti saugią bei įtraukią mokymosi aplinką.
Ši metodinė diena – tai profesinio tobulėjimo renginys, skirtas mokytojams dalintis gerąja patirtimi, aptarti aktualius iššūkius ir ieškoti praktinių sprendimų kuriant saugią, pagarbią ir kiekvienam mokiniui prieinamą ugdymosi aplinką. O kaip teigia prof. Dr. Katie Bonawitz „Mes visi norime būti priimti, mylimi ir vertinami tokie, kokie esame.“
Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rita Juodienė
