Pristatyta būsima Arvydo Anušausko knyga

Vasario 18 d. Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi istorikas, dokumentinių filmų scenarijų bei istorinių knygų autorius, Seimo narys Arvydas Anušauskas, kuris susirinkusiesiems pristatė savo naujausią knygą „Tarp taikos ir karo“.
Tiesa, šįkart knygos pristatymas buvo neeilinio formato, mat ir pati knyga, nors ir parašyta, tačiau dar neišleista, o birštoniškiai buvo vieni pirmųjų, kurie turėjo progą išgirsti knygos rengimo užkulisius. Naujosios knygos rankraštis sudaro per 800 lapų. Anot paties A. Anušausko, tai yra politinis dienoraštis. Kaip žinia, praėjusioje kadencijoje A. Anušauskas buvo ne tik Seimo narys, bet ir krašto apsaugos ministras, kuriuo būdamas politikas vedė savotišką dienoraštį – kai ką paskelbdavo socialiniuose tinkluose, o kai kas taip ir liko jo užrašuose, kurie dabar nugulė į knygos rankraštį.
Būsimos knygos pristatymas vyko vasario 18 d., o kokia vasario 18-oji ar kuri nors kita diena buvo prieš keletą metų? Kokia tuomet buvo geopolitinė situacija? Apie ką mes kalbėjome? 2022 m., Ukrainoje prasidėjus plataus masto karui, pagrindinė diskusijų tema tapo – regiono saugumas, todėl ir naujausia A. Anušausko knyga yra apie ploną ribą, kuria skiria ramų laikotarpį nuo istorinių lūžių, be abejonės, nemažai dėmesio skiriant ir Ukrainos atvejui.
Susitikimo Birštone metu A. Anušauskas dalijosi mintimis apie karą Ukrainoje, pastebėdamas, jog tuomet niekas neįvertino ukrainiečių moralinio pasirengimo gintis… Kalbėta ir apie Lietuvos poziciją, jos paramą Ukrainai. Politikas prisimena, jog prieš tuos ketverius metus, kone pirmą kartą opozicija ir pozicija buvo labiau vieningos, tačiau, karui besitęsiant, situacija pasikeitė kardinaliai.
Rimantė Jančauskaitė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
