Bendrystė tarp žmogaus ir gamtos

Žiema – tai išbandymas žmonėms ir gyvūnams, tačiau prisitaikymas, atsargos ir rūpestis padeda išgyventi net ir šalčiausią laiką. Sniegas užkloja laukus ir miškus, šalčiai sukausto vandens telkinius, o natūralaus maisto šaltiniai tampa sunkiai pasiekiami.
Daugeliui paukščių ir gyvūnų tai – išgyvenimo išbandymas, kai kiekviena diena gali lemti jų likimą. Todėl žmonių dėmesys ir atsakinga pagalba šiuo metu tampa ypač svarbūs. Šią žiemą tikriausiai ne vienas iš mūsų pastebėjome, jog žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose buvo platinama informacija apie sudėtingas sąlygas išgyvenančius paukščius ir žvėris. Sparnuočiai žiemą išeikvoja daug energijos vien tam, kad išlaikytų kūno šilumą, rastų sėklų, vabzdžių ar uogų, jie silpsta ir tampa lengvu grobiu plėšrūnams arba žūsta nuo šalčio. Ne mažiau iššūkių patiria ir miško gyventojai bei kiti laukiniai gyvūnai.
Dėl minimų priežasčių Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus darbuotojos šių metų vasario 9-13 dienomis organizavo socialinę akciją „Padovanok maisto miško gyventojui“. Šios akcijos tikslas buvo šaltuoju metų laiku teikti gyvūnams ir paukščiams pagalbą jiems tinkamu maistu. Visi Prienų krašto gyventojai turėjo galimybę pristatyti grūdinės kilmės produktus (kruopas, ekologiškus grūdus), šakniavaisines daržoves (morkas, bulves, pastarnokus, raudonuosius burokėlius) ir taip prisidėti prie pagalbos gyvūnams. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai skyriaus darbuotojos šią akciją organizavo ir įgyvendino glaudžiai bendradarbiaudamos su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio vadovu Tomu Barkausku ir su Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ darbuotojomis.
Vasario 9 d. specialistės supažindino Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ lankytojus su esančia dabartine paukščių ir gyvūnų situacija. Vaikai aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus, patys išsakė pastebėjimus dėl žiemos sukeltų sunkumų paukščiams ir žvėreliams, dalinosi savo žiniomis apie tai, kuo jie minta ir ką jie lesa. Šio pokalbio metu buvo stiprinami empatijos, atjautos, pagalbos gyvūnui socialiniai-emociniai įgūdžiai. Vaikai įgavo daugiau žinių, specialistės paskatino juos prisidėti prie organizuojamos akcijos.
Paramos šeimai skyriaus darbuotojos vasario 12 d. kartu su Vaikų dienos centro „Pienės pūkas“ darbuotojomis ir vaikais lankėsi Prienų „Revuonos“ parke. Vaikai aktyviai įsitraukė į lesyklėlių kabinimą, pripildė jas paukščiams skirtu lesalu, taip pat maitino prie tvenkinio gyvenančias antis grūdais. Vaikai džiaugėsi, kad gali pasirūpinti paukšteliais, pastebėjo, jog padaryti gerą darbą kartais reikia tik noro ir nedaug pastangų.
Labai svarbi šios akcijos dalis buvo bendradarbiavimas su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio specialistais, kurie suteikė daug informacijos, kokius produktus galima rinkti, parengė specialią šėryklą, išanalizavo ir numatė tinkamą jos įrengimo vietą, kad pagalba būtų naudinga ir nepakenktų natūraliai gamtos pusiausvyrai. Šėryklai pasirinktas šalia Birštono esantis Žvėrinčiaus miškas, kadangi tai yra rekreacinė teritorija, tai ir medžioklės šiame miške nevyksta, ir medžiotojai nėra įrengę šėryklų, o vaikščiojantiems pėsčiųjų taku yra galimybė stebėti atėjusius pasimaitinti žvėrelius.
Vasario 13 d. Paramos šeimai skyriaus darbuotojos išrūšiavo ir tinkamai supakavo akcijos metu surinktus produktus, kuriuos atvykę miškininkai išvežė miško gyventojų maitinimuisi.
Labai dėkojame visiems Prienų krašto gyventojams, Vaikų dienos centrui „Pienės pūkas“ ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Prienų regioninio padalinio darbuotojams už aktyvų prisidėjimą prie akcijos organizavimo ir įgyvendinimo. Pastebėjome, jog ši iniciatyva ne tik padėjo gyvūnams, bet ir sustiprino bendruomeniškumą: žmonės mokėsi atsakomybės už gamtą, vaikai buvo įtraukti į prasmingą veiklą, buvo ugdomas rūpestingumas ir pagarba aplinkai. Ši mūsų pagalba paukščiams ir gyvūnams – tai gražus žmogaus ir gamtos bendradarbiavimo pavyzdys.
Parengė Paramos šeimai skyriaus darbuotojos:
Jurgita Vaitiekienė, Vilma Deltuvienė, Aistė Morkūnienė, Dovilė Navickienė
