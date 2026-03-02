Prieš Pasaulio čempionato atrankos rungtynes krepšinio rinktinė treniravosi Birštone

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės žaidėjai su vyriausiuoju strategu Rimu Kurtinaičiu, jo asistentu Tomu Pačėsu ir komandos vadovu Linu Kleiza šią savaitę Birštone surengė kelių dienų treniruočių stovyklą prieš laukiančias rungtynes su islandais 2027 metų FIBA Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje. Pirmosios rungtynės žaidžiamos išvykoje jau vasario 27 dieną, antrosios vyks kovo 2 dieną Klaipėdoje.
Birštono sporto ir sveikatingumo centre surengtoje spaudos konferencijoje vyr. treneris Rimas Kurtinaitis atvirai kalbėjo apie iššūkius, su kuriais susiduria formuodamas rinktinės sudėtį, pakomentavo, kodėl kai kurių žaidėjų nėra sąraše, atskleidė pavardes krepšininkų, kuriuos dar viliasi matyti žaidžiant rinktinėje.
„Pateikėme išplėstinį žaidėjų sąrašą, surašėme, ką turėjome geriausio, – neslėpė R.Kurtinaitis. Nors, jo teigimu, situacija rinktinėje po truputį komplikuojasi, skųstis nevalia. – Ką surinksime, su tuo ir žaisime, mūsų tikslai nesikeičia, tačiau bus sudėtinga“.
Spaudos konferencijos metu asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su pagrindiniu asociacijos rėmėju, gėrimų gamintoju „Volfas Engelman“, atstovaujamu marketingo vadovo Manto Matukaičio.
Pažymėta, kad su stipriu finansiniu rėmėju, kurio solidaus indėlio suma neskelbiama, vyrų rinktinei bus lengviau pasiekti norimus tikslus, o bendradarbiavimas sukurs abipusę vertę.
Dalės Lazauskienės nuotraukos
