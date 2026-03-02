Automobiliai susidūrė su į kelią išbėgusiais arkliais

Ankstų pirmadienio rytą, apie 6 val. 30 min., magistraliniame kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, ties Jundeliškėmis, įvyko žaibiška avarija.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, automobilio „Cirtoen Berlingo“ vairuotojas (gim. 1996 m.) kliudė staiga į kelio važiuojamąją dalį išbėgusių arklių bandą, ir su jais susidūrė, tuo pat metu nuo Vilniaus pusės važiavęs automobilis „Nissan X-Trail“, vairuojamas vyro (gim. 1962 m.) kliudė jau partrenktą, eismo juostoje gulintį arklį ir atsitrenkė į priešpriešinėje eismo juostoje stovėjusį automobilį „Citroen Berlingo“, dėl to abu automobiliai po susidūrimo nuvažiavo nuo kelio. Automobilis „VW Sharan“, vairuojamas vyro (gim. 1984 m.), užvažiavo ant eismo juostoje gulinčio arklio.
Eismo įvykio metu nukentėjo „Nissan X-Trail“ keleivė (gim. 1961 m.), kuri dėl patirtų sužalojimų išvežta į gydymo įstaigą. Eismo įvykio metu apgadintos transporto priemonės. Mirtinai užmušti du arkliai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str.
Į įvykį reagavo Prienų, Jiezno, Kauno ugniagesiai gelbėtojai ir greitosios medicinos pagalbos medikai. Gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius. Kelio dangai nuvalyti buvo iškviesta kelių tarnyba.
Įvykio liudininkų teigimu, keletas arklių galimai atklydo iš netoliese esančios ūkininko sodybos.
Kelyje, kuriame įvyko avarija, įrengtas greičio matuoklis, leistinas greitis 90 km/val.
„Gyvenimo“ informacija