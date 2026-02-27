„Skamba kanklės – dainuoja širdys“

Ašmintos laisvalaikio salėje prasmingai ir iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. Šių metų šventė buvo ypatinga ir tuo, kad renginys skirtas ir Kanklių metams, pagerbiant vieną seniausių ir lietuviškiausių muzikos instrumentų.
Šventinę nuotaiką kūrė Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vad. R. Vilkienė), kuri susirinkusiesiems dovanojo autentiškas lietuvių liaudies dainas, primenančias mūsų tautos istoriją, papročius ir vertybes. Skambėjusios melodijos suvienijo klausytojus, leido pajusti bendrystę ir pasididžiavimą savo šalimi.
Ypatingo dėmesio sulaukė Prienų meno mokyklos mokiniai (mok. Jurgita Virbickienė), kanklėmis atlikę jautrius ir nuoširdžius kūrinius. Jaunųjų atlikėjų pasirodymai parodė, kad tradicinė muzika gyva ir perduodama iš kartos į kartą. Kanklių skambesys pripildė salę šilumos, ramybės ir tautinės dvasios. Susirinkusieji grožėjosi surengta paroda „Kanklių istorija knygose“, kurią parengė bibliotekininkė R. Šiugždinienė.
Renginys tapo gražiu priminimu apie mūsų laisvės vertę, kultūros svarbą ir būtinybę puoselėti tautines tradicijas. Dėkojame visiems dalyviams ir organizatoriams už prasmingą ir širdžiai artimą šventę.
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė
Rima Vilkienė
Ašmintos bibliotekininkė
Rasa Šiugždinienė
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-