Pietų idėjos, kai susitikimai su klientais vienas po kito

Intensyvi darbo diena, kai kalendorius užpildytas susitikimais, dažnai palieka pietus „tarp eilučių“. Rezultatas – arba praleistas valgymas, arba skubotas pasirinkimas, po kurio seka sunkumo jausmas ir kritusi koncentracija. Tinkamai parinkti pietūs gali tapti ne stabdžiu, o stabilios energijos šaltiniu. Žemiau – praktiški sprendimai, padedantys pavalgyti greitai, sočiai ir išlikti produktyviems.
Greiti ir subalansuoti pietų pasirinkimai
Kai tarp susitikimų turite 20–30 minučių, svarbiausia – lengvas, bet maistingas maistas. Subalansuotas derinys iš baltymų, sudėtinių angliavandenių ir skaidulų padeda išvengti staigių cukraus kiekio svyravimų kraujyje. Remiantis mitybos specialistų rekomendacijomis, tokie patiekalai kaip vištienos ar lašišos salotos, pilno grūdo sumuštiniai ar vištienos dubenėliai (angl. bowls) su daržovėmis palaiko tolygesnę energiją nei riebūs, sunkūs patiekalai. Jei susitikimai vyksta mieste, patogu iš anksto numatyti vietą ar užsakymą – pavyzdžiui, picos Kaune ar kitame jūsų gyvename mieste gali būti greitas sprendimas, kai reikia šilto, dalinamo ir lengvai pritaikomo varianto komandai ar klientų vizitui.
Pietūs biure: užsakymas be streso
Ne visada pavyksta išeiti iš biuro. Tokiu atveju gelbsti pristatymas į biurą. Užsakydami atkreipkite dėmesį į porcijų dydį ir sudėtį: rinkitės plonesnį pagrindą, daugiau daržovių, liesesnius baltymus. Dalinami patiekalai (pica, salotos) leidžia prisitaikyti prie skirtingų poreikių ir taupo laiką. Tyrimai rodo, kad per sunkūs pietūs gali mažinti budrumą ir darbo našumą, todėl verta vengti itin riebių ar labai gausių patiekalų prieš svarbius pokalbius.
Ko vengti prieš svarbų susitikimą
Prieš prezentaciją ar derybas patartina atsisakyti maisto, kuris gali sukelti mieguistumą ar diskomfortą: labai riebių, stipriai apdorotų patiekalų, perteklinio cukraus. Taip pat verta saikingai vartoti kavą – per didelis kiekis gali didinti nerimą. Geresnis pasirinkimas – vanduo, lengvas patiekalas ir trumpa pertrauka judėjimui, kuri padeda „perkrauti“ dėmesį.
Trumpa pauzė pietums nėra prabanga. Tai strateginis sprendimas, kuris daro įtaką jūsų savijautai, komunikacijai ir net sprendimų kokybei. Kartais produktyviausias žingsnis tarp dviejų susitikimų – ne dar vienas laiškas, o sąmoningai pasirinkti pietūs.