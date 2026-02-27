Misija – telkti vietos verslo bendruomenę

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės nariai tęsia tradiciją ir susitikimams bei gyviems pokalbiams renkasi vis kitą vietą.Taip jie iš arčiau susipažįsta su atstovybės narių veiklomis, daugiau sužino apie kitas erdves. Praėjusią savaitę susitikimas vyko Prienų turizmo ir informacijos centro patalpose Kranto gatvėje.
Pirmoje atviroje renginio dalyje susirinkusieji turėjo progos pasiklausyti pranešimo tema „Rinkodara 2026: kaip uždirbti daugiau, nebedidinant marketingo biudžeto“. Pranešėja Eglė Pilypaitė, pasidalindama ir konkrečiais pavyzdžiais, aptarė šiuolaikinės rinkodaros pokyčius, komunikacijos svarbą, dažniausiai pasitaikančias neefektyvaus marketingo klaidas ir efektyvesnes tų pačių turimų resursų panaudojimo galimybes, siekiant geresnių rezultatų. Lektorė pateikė ir konkrečių praktinių sprendimų pavyzdžių, skirtų marketingo procesų aiškumui ir efektyvumui didinti. Taip pat atsakė į dalyviams kilusius klausimus.
Antroji susitikimo dalis buvo skirta atstovybės veiklai aptarti. Buvo pristatytos 2025 m. KPPAR Prienų atstovybės veiklos ir finansinės ataskaitos, aptartos tolimesnės veiklos kryptys ir prioritetai. Praėjusių metų rugsėjį pasikeitė atstovybės vadovai. Verslo bendruomenė vadovo pareigas patikėjo UAB „Du medu“ steigėjui ir direktoriui Vytautui Račickui, o rūmų koordinatorės pareigas perėmė Gita Mickevičiūtė. Prisimindami apie praėjusiais metais vykusias išvykas ir gilesnę pažintį su UAB „Ekofrisa“, UAB „Lietuviškas midus“, AB „Versmė“, dalyvavimą verslo pusryčiuose ir kituose renginiuose Vytautas Račickas akcentavo pačių atstovybės narių aktyvumą ir norą būti kartu. Atstovybės vadovo nuomone, tik susivienijus verslo bendruomenei galima drąsiau išsakyti savo poziciją diskusijose su vietos valdžia ir aktyviau dalyvauti priimant sprendimus. Ypač jaučiant ir turint visos rūmų bendruomenės pritarimą ir palaikymą. Akivaizdus to pavyzdys – išsakyta pozicija dėl nekilnojamojo turto mokesčio komercinės paskirties nekilnojamam turtui mokesčio. Atsižvelgdama į rūmų kreipimąsi į Kauno krašto savivaldybių tarybas, Prienų rajono savivaldybės taryba koeficientą sumažino.
Atstovybei inicijavus, turėtų būti atkurta ir Verslo taryba. Šio susitikimo metu buvo išrinkti keturi atstovybės deleguojami atstovai į šią tarybą, kurios visa sudėtis turėtų būti patvirtinta kovo mėnesį vyksiančiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje.
Praėjusiais metais buvo organizuoti seminarai temomis „Tendencijos darbo rinkoje: į ką atkreipti dėmesį organizacijų vadovams ir personalo specialistams“ ir „Kodėl kibernetinio saugumo įstatymas turi rūpėti įmonės vadovui“, dalyvauta konkurse „Sukurta Prienų krašte“, „Gyvenimo“ laikraščio padėkos vakare atstovybės nominacija „Verslo proveržis jungiantis du krantus“ įteikta Mindaugui Žiedeliui, pritarta bendradarbiavimui su Prienų krašto muziejumi dėl projekto „Šalčių namai“ įgyvendinimo.
Diskusijų metu buvo aptarta KPPAR vardo stiprinimo regione svarba, poreikis komunikacijoje daugiau akcentuoti Birštoną, verslo bendruomenės bendradarbiavimo galimybes ir siekis kasmet įgyvendinti bent vieną apčiuopiamą bendrą iniciatyvą.
Šiuo metu Prienų atstovybė vienija 28 narius. Tarp jų – ir kelios vidutinės, ir mažos, ir labai mažos įmonės, bet visos jos – labai svarbios, įgyvendinant rūmų misiją – telkti ir atstovauti verslo bendruomenei tvaraus augimo ir visuomenės klestėjimo labui.
Žinoma, kaip kalbėjo Vytautas Račickas, labai norėtųsi, kad Prienų atstovybės narių gretos gausėtų. Tačiau įsijungti į rūmų veiklą nauji nariai turi patys norėti. Norėti būti aktyviam verslo bendruomenės nariui, norėti dalintis savo patirtimi ir papildyti savo žinias, geriau pažinti vietos gamintojus bei paslaugų teikėjus.
Tam rūmai plačiai atveria duris, kviesdami įsijungti į atskirų klubų veiklą, dalyvauti apskritojo stalo diskusijose, susitikimuose su valdžios atstovais ir debatuose, teminėse darbo grupėse ir reprezentaciniuose susitikimuose.
Ramutė Šimukauskaitė