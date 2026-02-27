Vasario 16-oji – tai ypatinga diena, primenanti mums, kad laisvė ir valstybė prasideda nuo žmonių, nuo bendrų pastangų ir tikėjimo savo šalimi. Lietuva gyva tol, kol ją kuriame mes patys – savo darbu, rūpesčiu vieni kitais, pagarba tradicijoms ir meile gimtajam kraštui.
Renginys „Lietuva, tu mums viena“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, prasidėjo šv. Mišiomis Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Prienų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Po Mišių renginys tęsėsi Šilavoto laisvalaikio salėje. Sugiedojus Tautišką giesmę, susirinkusiuosius pasveikino Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė.
Niekas taip žmogaus nepraturtina, kaip kūrybiškumas, tikėjimas tuo, ką darai ir gebėjimas dalintis prasminga patirtimi su kitais. Kūrybinių darbų parodą „Žiedai iš širdies“ pristatė darbų autorė Kristina Jonynienė. Šventiniame koncerte skambėjo LASS Prienų filialo vokalinio ansamblio „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė) dainos, eiles skaitė Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos darbuotoja Daina Krukonienė. Sceną šventiškai papuošė Linos Žeimienės rankų darbo trispalvės gėlės.
Nuoširdžiai dėkojame renginio svečiams ir dalyviams už šiltą bendravimą ir prasmingai praleistą laiką kartu.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-