„Lietuva, tu mums viena“

27 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Vasario 16-oji – tai ypatinga diena, primenanti mums, kad laisvė ir valstybė prasideda nuo žmonių, nuo bendrų pastangų ir tikėjimo savo šalimi. Lietuva gyva tol, kol ją kuriame mes patys – savo darbu, rūpesčiu vieni kitais, pagarba tradicijoms ir meile gimtajam kraštui.
Renginys „Lietuva, tu mums viena“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, prasidėjo šv. Mišiomis Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Prienų parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Po Mišių renginys tęsėsi Šilavoto laisvalaikio salėje. Sugiedojus Tautišką giesmę, susirinkusiuosius pasveikino Šilavoto seniūnijos seniūnė Neringa Pikčilingienė.
Niekas taip žmogaus nepraturtina, kaip kūrybiškumas, tikėjimas tuo, ką darai ir gebėjimas dalintis prasminga patirtimi su kitais. Kūrybinių darbų parodą „Žiedai iš širdies“ pristatė darbų autorė Kristina Jonynienė. Šventiniame koncerte skambėjo LASS Prienų filialo vokalinio ansamblio „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė) dainos, eiles skaitė Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos darbuotoja Daina Krukonienė. Sceną šventiškai papuošė Linos Žeimienės rankų darbo trispalvės gėlės.
Nuoširdžiai dėkojame renginio svečiams ir dalyviams už šiltą bendravimą ir prasmingai praleistą laiką kartu.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

