Kūrybinė bendrystė džiugina

Menas įgalina žmogų lavindamas asmenybę, plėsdamas akiratį bei skatindamas dvasinį tobulėjimą. Jis leidžia įkūnyti jausmus, geriau pažinti save ir pasaulį, taip pat palengvina bendravimą bei tarpusavio santykių kūrimą. Per meną žmogus ugdo emocinį intelektą, kūrybiškumą ir gebėjimą suprasti gilias idėjas.
Prienų globos namuose gyventojai kūrybines galias išreiškia kasdieniuose užimtumo užsiėmimuose, kurdami eiles bei paveikslus, dalyvaudami Globos namų gyventojų ansamblyje, ruošdami muzikinius solinius pasirodymus. Mūsų namuose gyvena nemažai meno mėgėjų bei žmonių, dirbusių kultūros, meno srityse. Vyresniame amžiuje galimybės, gebėjimai lyg ir sumažėja, bet svarbu pamatyti, kad tai, ką jie anksčiau užsiėmė, yra puoselėjama, atrandama naujų būdų prisiliesti prie meno. Žmogus savyje turi didelį energijos bei galių potencialą, svarbu savyje tai pajausti ir naudoti. Ir labai svarbu, kad šalia esantis žmogus gali padėti pabudinti tą jėgą, atversti naują gyvenimo puslapį.
Džiaugiamės, kad pas mus atvyksta gyvai pabendrauti, parodyti savo menines programas svečiai iš kitų bendruomenių. Glaudžiai bendradarbiaujant su Birštono meno mokykla surengta daug prasmingų susitikimų. Globos namų bendruomenė turėjo galimybę pasidžiaugti meniniu renginiu „Petro Stanevičiaus kūrybinės veiklos muzikiniai potėpiai“. Birštono meno mokyklos mokytojas Mindaugas Bivainis pristatė talentingą meno mylėtoją Petrą Stanevičių. Susirinkusiesiems autorius nuoširdžiai atskleidė savo tapytų paveikslų idėjas, skambiai grojo melodijas saksofonu, pritariant Mindaugui Bivainiui. Nuostabi dovanota muzikinė programa suteikė daug įspūdžių, pakylėjo pajausti grožį. Globos namuose P.Stanevičiaus paveikslų paroda bendruomenė galės pasigėrėti ilgesnį laiką.
Birštono meno mokyklos jaunesniųjų moksleivių besikeičiančios dailės darbų parodos jau kurį laiką puošia mūsų namų erdves. Globos namuose ne kartą vyko edukaciniai užsiėmimai, kuriuos vedė Dizaino studijos vadovė Vilma Krasauskienė. Bendra kūrybinė veikla, mokymasis sukurti kažką naujo sujungia žmones. Kiekvienam žmogui yra svarbu pajausti, kad gali daugiau, geba nuveikti ką nors įdomaus ir prasmingo ir pasidalinti su kitais, pasidžiaugti net mažais žingsneliais į užsibrėžtą tikslą. Nuoširdžiai dėkojame už prasmingas akimirkas ir galimybę kartu patirti kūrybos bei mokymosi džiaugsmą.
Socialiniai darbuotojai Angelė Baliūnienė, Virginijus Stadalninkas
