Jiezno abiturientų kelionė į ateitį

27 vasario, 2026

„Tai ne pabaiga – tik durys, kurias tyliai uždarom,“– tai apibendrinančios eilutės iš Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus abiturientų Šimtadienio šventės pasirodymo, skirto kelionei laiku vieninteliu traukinio reisu ,,LXXVIII Į ATEITĮ“.
100 dienų atidėta kelionė leido sugrįžti į pradinį tašką, stabtelėti tarpinėse prisiminimų stotelėse nuo ikimokyklinės iki dvyliktosios klasės, prisiminti vaikystės svajones, išgyventi pirmąsias meiles, įvertinti draugystes, iš naujo permąstyti buvusius pasirinkimus. Vasario 20 dieną pasveikinti abiturientus, palinkėti jiems sėkmingų brandos egzaminų ir drąsos renkantis naujus kelius į gimnazijos aktų salę susirinko gausus būrys mokytojų, mokinių, tėvelių ir svečių. Šią reikšmingą akimirką savo linkėjimus jaunuoliams išsakė, simbolines dovanėles įteikė pirmoji mokytoja Danutė Acuvienė, jų branda pasidžiaugė auklėtoja Daiva Krūvelienė ir gimnazijos direktorė Neringa Zujienė.
Šiemet gimnaziją baigia 22 abiturientai iš Jiezno ir Kruonio, jų laukia nauji horizontai, kupini naujų iššūkių ir atradimų. Todėl sėkmingo savarankiško gyvenimo starto savo programoje jiems linkėjo vienuoliktokai, tėveliai, vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, perdavęs ir nuoširdžius LR Seimo narės, SADM ministrės Jūratės Zailskienės sveikinimus, seniūnas Algis Bartusevičius, Vilma ir Arūnas Vaidogai.
Nuskambėjęs paskutinis mokyklinis valsas, kurio abiturientai mokėsi kartu su vadove Aušra Kuleckiene, išgyventą bendrystę simbolizuojančios rožės palydi abiturientus į ateitį. Tegu valso žingsneliai atneša tik šviesias gyvenimo akimirkas!

