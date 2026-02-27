J. Zailskienė: pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos dėl sunkios ligos bus galima visą gyvenimą

Praėjus mėnesiui po antrosios pensijų kaupimo pakopos pokyčių įsigaliojimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kokios galimybės kaupiantiesiems išliks ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui 2027 metų gruodį.
„Bendraudama su gyventojais regionuose vis sulaukiu klausimų dėl antrosios pensijų pakopos, ypač sunkios ligos atvejais. Noriu dar kartą patikinti – galimybė pasitraukti iš kaupimo dėl sunkios ligos ir kitais numatytais atvejais bei atsiimti sukauptas lėšas išliks visą gyvenimą, net ir pasibaigus vadinamajam „langui“. Gyventojai dėl to gali jaustis visiškai ramūs“, – užtikrina socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Pereinamuoju laikotarpiu – nuo 2026 m. sausio iki 2027 m. gruodžio 31 d. – gyventojai gali pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti savo lėšomis sumokėtas įmokas bei investicinį prieaugį. Šios lėšos nebus apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
Tačiau ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui kaupiantieji turės galimybių, kurių nebuvo iki šiol – pavyzdžiui, atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų.
Kokias galimybes ir toliau turės gyventojai, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui?
• Galimybė baigti kaupimą ir atsiimti visas sukauptas lėšas, kai kaupimas tampa apsunkintas ar betikslis: netekus 70–100 proc. dalyvumo, sergant sunkia liga ar turint siuntimą paliatyviai pagalbai.
• Kartą per visą kaupimo laikotarpį atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, bet ne daugiau nei nuo darbo užmokesčio sumokėtas įmokas.
• Sulaukus senatvės pensijos amžiaus ar gaunant išankstinę socialinio draudimo senatvės pensiją – galimybė sukauptą sumą iki minimalios anuiteto ribos (kasmet indeksuojama) bus leidžiama atsiimti laisvai pasirenkant išmokos rūšį, vienkartinę ar periodinę.
• Galimybė likus 5 metams ar mažiau iki senatvės pensijos amžiaus, visą sukauptą sumą atsiimti asmenims, sukaupusiems iki pusės privalomo anuiteto sumos;
• Galimybė stabdyti įmokas vieneriems metams su galimybe pratęsti šį laikotarpį, neribojant pratęsimų skaičiaus.
Pasirinkę kaupti antroje pensijų kaupimo pakopoje, gyventojai galės elgtis lanksčiai: pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką, ją didinti, o suprastėjus finansinei situacijai, – įmokas stabdyti.
Kartu su asmens įmoka dalyviai ir toliau gaus valstybės skatinamąją įmoką (1,5 proc. nuo užpraeitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU)).
Daugiau informacijos apie antrosios pensijų kaupimo pakopos pokyčius ir galimybes gali rasti SADM svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialinis-draudimas/ii-pensiju-kaupimo-pakopos-pokyciai/
