In memoriam Dainorai Budnikienei

Netikėtai netekome mūsų DAINOROS BUDNIKIENĖS…
Nuo 2004 metų pradėjusi dirbti Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja, ji tuoj pat aktyviai įsijungė į vidaus auditorių profesinę veiklą ir nuosekliai rūpinosi vidaus auditoriaus profesijos prestižu. Ji buvo ilgametė Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos pirmininkė, Tarybos narė. Asociacijos narių, vidaus auditorių, atstovavimas dirbant Seimo sudarytose darbo grupėse, pasisakymai Seimo komitetų posėdžiuose – tai buvo alinantis, ištvermės, kantrybės reikalaujantis darbas. Bet Dainora dirbo, neskaičiuodama savo gyvenimo laiko. Jos žodis buvo svarus, pagrįstas, daug reiškiantis. Siekis žinoti daugiau, giliau ir plačiau, įgimtas kruopštumas, darbštumas, atsakingumas ir pareigingumas buvo pagrindas viešosios finansų kontrolės srityje, vidaus audito profesijoje pasiekti aukščiausią kvalifikacijos lygmenį. Savo įgyta patirtimi ir žiniomis ji nuoširdžiai, dosniai dalijosi su mumis visais.
Ačiū Tau už visa tai.
Didelė gyvenimo dovana buvo dirbti kartu ir Tave pažinti.
Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija

