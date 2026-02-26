Svarbi informacija dėl kapaviečių priežiūros ir tvarkymo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ reglamentuoja kapinių priežiūros ir tvarkymo organizavimo principus, nustato kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą ir įpareigoja savivaldybių tarybas patvirtinti savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles, pagal kurias organizuojama kapinių priežiūra, numatomi reikalavimai kapinių tvarkai, kapaviečių priežiūrai bei tvarka, pagal kurią atliekama neprižiūrimų kapaviečių identifikacija ir pripažinimas neprižiūrėtomis, o tokių kapaviečių sąrašai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje bei taikomos atitinkamos pasekmės už nustatytų tvarkų nevykdymą.
Už kapavietės priežiūrą turi būti prisiimta atsakomybė: „Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė), partneris (-ė) arba (ir) kapavietėje ar kolumbariumo nišoje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė), partneris (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis“.
Vadovaujantis nustatytais teisės aktais, Prienų rajono kapinėse nuolat vykdoma galimai neprižiūrimų kapaviečių kontrolė.
Kapinių prižiūrėtojai, pastebėję, kad kapavietė ilgiau nei 1 metus nėra tvarkoma, raštu informuoja už jos priežiūrą atsakingą asmenį.
Jei atsakingo asmens nėra – kapavietėje paliekama informacinė lentelė su raginimu ją sutvarkyti ir informacija apie galimas pasekmes.
Jeigu per kitus 1 metus kapavietė nesutvarkoma – ji įtraukiama į galimai neprižiūrimų kapaviečių sąrašą, kuris skelbiamas Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.prienai.lt/gyventojams/kapiniu-prieziura/
SVARBU:
Jeigu per 2 metus galimai neprižiūrima kapavietė nebus sutvarkyta, gali būti priimtas sprendimas ją paskelbti neprižiūrima ir leisti joje laidoti kitus mirusiuosius.
Raginame pasirūpinti artimųjų kapavietėmis laiku. Pagarba atminimui prasideda nuo priežiūros.
