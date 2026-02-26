Svarbi informacija dėl kapaviečių priežiūros ir tvarkymo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ reglamentuoja kapinių priežiūros ir tvarkymo organizavimo principus, nustato kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą ir įpareigoja savivaldybių tarybas patvirtinti savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisykles, pagal kurias organizuojama kapinių priežiūra, numatomi reikalavimai kapinių tvarkai, kapaviečių priežiūrai bei tvarka, pagal kurią atliekama neprižiūrimų kapaviečių identifikacija ir pripažinimas neprižiūrėtomis, o tokių kapaviečių sąrašai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje bei taikomos atitinkamos pasekmės už nustatytų tvarkų nevykdymą.
Už kapavietės priežiūrą turi būti prisiimta atsakomybė: „Jeigu asmuo, įrašytas žurnale atsakingu už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė), partneris (-ė) arba (ir) kapavietėje ar kolumbariumo nišoje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė), partneris (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, nurodydami keistinus už kapavietės priežiūrą atsakingo asmens duomenis“.
Vadovaujantis nustatytais teisės aktais, Prienų rajono kapinėse nuolat vykdoma galimai neprižiūrimų kapaviečių kontrolė.
Kapinių prižiūrėtojai, pastebėję, kad kapavietė ilgiau nei 1 metus nėra tvarkoma, raštu informuoja už jos priežiūrą atsakingą asmenį.
Jei atsakingo asmens nėra – kapavietėje paliekama informacinė lentelė su raginimu ją sutvarkyti ir informacija apie galimas pasekmes.
Jeigu per kitus 1 metus kapavietė nesutvarkoma – ji įtraukiama į galimai neprižiūrimų kapaviečių sąrašą, kuris skelbiamas Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.prienai.lt/gyventojams/kapiniu-prieziura/
SVARBU:
Jeigu per 2 metus galimai neprižiūrima kapavietė nebus sutvarkyta, gali būti priimtas sprendimas ją paskelbti neprižiūrima ir leisti joje laidoti kitus mirusiuosius.
Raginame pasirūpinti artimųjų kapavietėmis laiku. Pagarba atminimui prasideda nuo priežiūros.
Prienų rajono savivaldybės Facebook informacija
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-