Valandėlė vaikams „Kas pravirkdė raideles?“

Žiemos vaikai
Ant kelmų susėdę tarės
Gruodis, sausis ir vasaris.
Mes visi žiemos vaikai,
Ir visų balti plaukai.
Mus visus žiema išmokė
Šokti baltą snaigių šokį.
Tai ir šokim trypkim, broliai,
Kol nukris žvaigždžių karoliai.
Pasikvietę snaigių pulką
Šoka broliai, pusnys dulka.
Juos po vieną glausdama
Šypsos motina žiema.
Autorius: Zita Gaižauskaitė
Šiuo poetės Zitos Gaižauskaitės eilėraščiu pradėjome valandėlę vaikams „Kas pravirkdė raideles“, skirtą poetės Zitos Gaižauskaitės 75-osioms gimimo metinėms paminėti.
Vasario 11 dieną į Birštono vienkiemio padalinio biblioteką sugužėjo Birštono lopšelio-darželio „Giliukas“ „Herojų“ grupės vaikai. O juos atlydėjo mokytoja Julija Gradeckienė ir mokytojos padėjėja Karolina Seiliūtė.
Bibliotekininkė papasakojo vaikams apie Lietuvos vaikų poetę Zitą Gaižauskaitę. Garliavoje gyvenanti rašytoja juokais vadina save kaimiete, kiekvieną dieną su šuneliu einančia per laukus. Bet labiausiai ji dievina keliauti po Lietuvą ir kurti mažiesiems. Jos eilėraščiuose vaikams pagrindinės temos — gamta, paukščiai, žvėrys, augalai ir pačių vaikų nuotykiai.
Skaitėme ištraukas iš poetės knygų „Žiemos vaikai“, „Kiškio lopšinė“, „Kalėdų bobutė“. Po to žiūrėjome filmuką apie Zitos Gaižauskaitės viešnages bibliotekose, taip pat klausėmės jos įgarsintų eilėraščių. Smagu buvo keliauti po poetės Zitos Gaižauskaitės kūrybą.
Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinio vyresn. bibliotekininkė Gražina Andrulevičienė