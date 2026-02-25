Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai triumfavo SMK Verslumo konkurse Vilniuje

Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai pasiekė įspūdingą pergalę – jie laimėjo pirmąją vietą SMK Aukštosios mokyklos organizuotame moksleivių verslumo konkurso „Verslumo sprintas’25“ finale, vykusiame vasario 13 dieną, Vilniuje. Jaunieji prieniškiai pelnė pagrindinį konkurso prizą – 500 eurų bei rėmėjų dovanas.
Į finalinį etapą buvo pakviestos stipriausios komandos iš visos Lietuvos, o tarp jų geriausiai pasirodė būtent Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai. Konkurso metu gimnazistai pasiūlė idėją prekybos tinklui „Rimi“ ir sukūrė mobiliosios programėlės prototipą „RimiFlex“. Tai – jų sugalvotas sprendimas, skirtas padėti prekybos tinklui lengviau rasti papildomų darbuotojų užimčiausiomis dienomis, o jaunimui suteikti galimybę užsidirbti derinant darbą su mokslu ar studijomis.
Moksleiviai savo sprendimu atliepė šias problemas: parduotuvėse dažnai trūksta aptarnaujančio personalo didelio žmonių srauto laikotarpiais, o jauni žmonės neretai negali įsipareigoti pastoviam darbo grafikui. Jų siūlomas modelis leistų dirbti lanksčiai – tada, kai darbuotojas gali.
Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė džiaugiasi mokinių pasiekimu, kuris dar kartą parodo, kad regionų jaunimas sėkmingai konkuruoja nacionaliniu mastu ir drąsiai kuria ateities idėjas.
Pergalė nustebino ir pačius kūrėjus
Pasak komandos narių, nors darbo įdėta daug, pirmoji vieta vis tiek buvo netikėta. „Dirbome sunkiai, todėl šiek tiek tikėjomės gero rezultato, bet kai paskelbė laimėtojus – buvo netikėta“, – po pergalės SMK Aukštojoje mokykloje sakė moksleiviai.
Komandą lydėjusi mokytoja Laima Raudonikienė džiaugėsi mokinių pasiekimu ir jų atkaklumu. „Kai vaikai užima pirmą vietą, tai yra pats geriausias įvertinimas. Mokyklos pavaduotoja prieš konkursą linkėjo laimėti – ir tas linkėjimas išsipildė“, – šypsojosi mokytoja.
Mokiniai neslėpė – kelias iki finalinio pristatymo nebuvo lengvas. „Buvo daug juoko, bet ir streso. Sunkiausia buvo parengti prezentaciją – atrodė, kad nespėsime. Daug ką darėme patys, žiūrėjome į kitų darbus ir galvojome, kiek dar galėtume patobulėti. Jei atsirastų galimybė, tikrai norėtume savo idėją įgyvendinti realybėje“, – pasakojo idėjos autoriai.
Vertinga patirtis jaunam žmogui
Pasak komandą lydėjusios Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojos, tokie konkursai mokiniams suteikia kur kas daugiau nei tik prizus. „Tokie konkursai labai vertingi – jie ugdo finansinį raštingumą ir verslumą, padeda įveikti viešojo kalbėjimo baimę bei aiškiai dėstyti mintis“, – teigė Laima Raudonikienė. Patys moksleiviai kitiems jauniems žmonėms siunčia paprastą, bet įkvepiančią žinutę: „Niekada negalvokite, kad jūsų idėja yra nesąmonė, nes būtent mūsų „nesąmonė“ laimėjo.
Verslumo konkurso „Verslumo sprintas’25“ organizatorė – SMK Aukštoji mokykla, įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Konkurso pagrindiniai rėmėjai – „Pepsi“ ir „Rimi Lietuva“.
Jevgenijaus Čebotariovo tekstas ir nuotrauka