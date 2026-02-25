„Jaunimo linija“ kviečia savanoriauti: patirtis, kuri lieka visam gyvenimui

Daugiau kaip 50 tūkst. kreipimųsi per metus sulaukianti „Jaunimo linija“ ieško naujų savanorių ir kviečia prisijungti prie beveik 500 žmonių bendruomenės, kasdien teikiančios emocinę paramą telefonu ir internetu. Šiandien kiekvienas naujas savanoris reiškia daugiau atsilieptų skambučių ir daugiau išgirstų jaunų žmonių.
Ne tik pagalba kitiems – bet ir asmeninis augimas
Savanorystė „Jaunimo linijoje“ – tai ne tik graži eilutė CV, tai – gyvenimo patirtis, kuri lieka visam gyvenimui. Čia įgyta patirtis padeda geriau pažinti ir priimti save, stiprina emocinį intelektą, keičia santykį su kitais žmonėmis ir plečia gyvenimo suvokimą. Daugelis savanorių šią veiklą vadina patirčių patirtimi – prasmingu įsipareigojimu, kuris augina ir asmeniškai, ir profesiškai.
Ieškomi savanoriai visoje Lietuvoje
Tapti „Jaunimo linijos“ savanoriu ir teikti emocinę paramą telefonu bei internetu gali asmenys nuo 18 metų. Savanoriauti galima Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje arba nuotoliniu būdu iš bet kurios Lietuvos vietos.
Savanorystė yra ilgalaikė ir prasideda nuo registracijos „Jaunimo linijos“ internetiniame puslapyje. Užsiregistravę asmenys kviečiami dalyvauti atrankoje, o ją praėję – apie 4 mėnesius trunkančiuose parengiamuosiuose mokymuose. Jų metu būsimi savanoriai susipažįsta su emocinės paramos principais, įgyja psichologinių žinių, mokosi aktyvaus klausymosi, grįžtamojo ryšio teikimo, pokalbio gilinimo ir sudėtingų temų – savižalos ar savižudybės minčių – atliepimo. Mokymų metu savanoriai ruošiami teikti pagalbą ir telefonu, ir internetu.
Vėliau savanoriai budėjimams skiria vidutiniškai 15 valandų per mėnesį. Šis laikas yra lankstus – savanoriai šį laiką pasiskirsto savo nuožiūra, tad budėjimus galima derinti su darbu ar studijomis.
Registracija
Šiuo metu vyksta paskutinės registracijos į artėjančias atrankas – vietos sparčiai pildosi.
Norintys prisijungti prie „Jaunimo linijos“ savanorių kviečiami registruotis jau dabar:
https://jaunimolinija.lt/savanoriauk/kaip-tapti-savanoriu/