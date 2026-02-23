Valstybės atkūrimo dienai – šachmatų turnyras

23 vasario, 2026

Vasario 3–12 dienomis 22 įvairaus amžiaus Birštono moksleiviai susitiko prie šachmatų lentų. Šis turnyras tapo tradicija, suburiančia jaunuosius šachmatininkus prasmingai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
Partijose buvo kovojama iki paskutinės minutės. 14 berniukų ir 8 mergaitės žaidė greituosius 12+5 min. žaidimus.
Tarp mergaičių prizininkėmis tapo: pirma vieta – Luka Vaitkevičiūtė, antra – Viltė Vasiljevė, trečia – Liepa Čiukšytė.
Tarp berniukų  (1–2 klasių mokinių grupėje) nugalėjo Ąžuolas Vaitkevičius, antrą vietą pelnė Herkus Baltušis, o trečią – Bernardas Jucys.
Tarp berniukų (3–4 klasių mokinių grupėje) pirmą vietą iškovojo Faustas Japkevičius, antrą – Aringas Mockevičius, trečią – Aldas Juozaitis.
Jaunuosius šachmatininkus pasveikino ir medalius įteikė Birštono sporto centro direktorius Giedrius Gustas.
Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame visiems dalyviams už kovą, sportiškumą bei puikią nuotaiką.
Danutė Urbanavičiūtė

