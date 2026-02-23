Tarptautinė Ligonių diena Birštone

Birštono parapijos Caritas vienija žmones, kuriems nėra svetimo skausmo. Artimo meilė vis dažniau reikalinga, ypač, kai senatvė ar liga pasibeldžia į namus. Birštono Carito moterys ir vyrai turi tvirtą vertybių stuburą, kurio slanksteliai yra susijęs su pagarba, rūpestingumu, atjauta, aplankymu ir išklausymu bei konkrečia pagalba žmogui.
Vasario 11 dieną, minint Ligonių dieną, kaip kasmet, su kukliais krepšeliais aplankė senjorus karitiečius, kurie atkūrė Lietuvos Caritą ir rūpinosi ligoniais nuo pačios pirmos įkūrimo dienos. Ponia Regina Žičkienė, buvusi akušerė, prisiminė, kaip tuometinis Birštono ambulatorijos vyriausiasis gydytojas Jurgis Janulis Carito veiklai paskyrė Moterų konsultacijos vienų pagalbinių patalpų ir čia buvo patalpinami labdaros būdu gautieji vaistai. Padrąsinus parapijos kunigui, sutariant su gydytojais buvo rastas būdas pagelbėti ligoniams. Gydytoja Stasė Belickienė, ilgą laiką buvusi Carito reikalų vedėja, su kolegėmis ir medicinos seselėmis Ona Jakimavičiene, Ona Valatkaite, Regina Žičkiene ir kitomis vykdė karitatyvinę medicininę pagalbą namuose, pavyzdžiui, nueidavo į namus pas ligonį ir suleisdavo gydytojų paskirtus vaistus. Kai kada tekdavo ir persikelti per Nemuną, ir ligonį surasti ne už vieno kilometro. Sulaukti tokio kvalifikuoto darbuotojo neatlygintinai teikiamos paslaugos namuose buvo svarbu. Šią tarnystę Birštono karitietės ligoniams teikė tyliai ir oriai.
Šiandien, kai medicinos ir socialinių paslaugų sistema yra išvystyta, Carito savanoriai tęsia artimo meilės darbus kitose linijose. Jie tyliai tarnauja teikdami emocinę pagalbą žmonėms, kuriems skauda dėl apleistumo, vienatvės. Lietuvos žmonės, patiriantys tokius išgyvenimus, gali paskambinę pasiguosti, nuraminti sukilusius jausmus telefono linijoje „Caritas klauso“.
Kiekvienais metais Caritas bendradarbiaudamas su Birštono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi vasario 11 dieną išsiruošia lankyti kurorto ligonių. Karitiečiai šiemet aplankė per 60 senolių, jiems gyvenimo dieną praskaidrino netikėtu aplankymu, padovanota savo rankomis surinktų vaistažolių arbata ir šildančiu žvilgsniu, o tai sergančiam žmogui reiškia labai daug.
Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos bažnyčioje buvo meldžiamasi už sergančiuosius vasario 11, 12, 13 dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose. Parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius drąsina ir priimti Ligonio sakramentą. Galima laiką suderinti su klebonu telefonu +370 615 29 005.
Galbūt Carito organizacija aplankė ne visus sergančiuosius, tačiau Carito ambasadoriumi gali būti kiekvienas ir Ligonių dienos proga aplankyti sergantį kaimyną, paskambinti telefonu seniai girdėtam buvusiam kolegai ar vienišam giminaičiui. Tegul visus veda Kardinolo Vincento Sladkevičiaus šūkis „Padaryk mane gerumo ženklu!“
Birštono Carito informacija
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-