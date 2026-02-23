Fotografijų paroda „Almanachas“ – skirtingos patirtys ir požiūriai

23 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Fotostudijos „Varpas“ narių kasmetinė fotografijų paroda „Almanachas“, šiuo metu pristatoma Birštono kultūros centre, yra vizualinis šio laikmečio kultūrinės atminties metraštis, kuriame susijungia skirtingos patirtys, žvilgsniai ir pasakojimai ne tik apie Birštoną, jo žmones ir įvykius, bet ir įspūdžiai, parsivežti iš kitų miestų bei svečių šalių.
Penkioliktus metus iš eilės organizuojama paroda yra ir liudijimas, kad Birštono kurorto fotografijos mėgėjų gretos kasmet auga. Šiemetinėje ekspozicijoje pristatoma per šimtą 33 autorių darbų, kurie labai įvairūs, daugeliu atvejų atspindi asmeniškai svarbius dalykus.
Simboliška, kad paroda atidaryta vasario 12-ąją. Ši data labai svarbi vietos fotografų bendruomenei, nes prieš 46-erius metus Birštone įkurta fotostudija „Varpas“. Vadovaujama Povilo Veterio, ji iki šiol išlieka kūrybine laboratorija, atvira naujoms idėjoms ir ieškojimams.
Fotografijų autorius sveikino Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, kuris, su įdomumu apžiūrėjęs jų darbus, pasidžiaugė nuotraukose sustabdyta istorijos tėkme ir gyvomis emocijomis, padėkojo parodos kuratoriui P.Veteriui už didelį darbą rengiant šią parodą.
Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis, kuris daugiau nei prieš keturis dešimtmečius „palaimino“ fotostudijos „Varpas“ įsteigimą ir globoja kūrybines „Almanacho“ parodas, pastebėjo, jog fotografijos mėgėjai yra tapę solidžia kuriančios Birštono bendruomenės dalimi, ir tai miestui suteikia išskirtinumo.
Kiekvienas fotografas turi skirtingą susidomėjimo sritį, požiūrį į aplinką, mato pasaulį ir žmones kitu rakursu, todėl ir eksponuojamos fotografijos yra savitos, turinčios savo istorijas. P.Veteris dėkojo kiekvienam parodos autoriui už indėlį į šią parodą, linkėdamas nesustoti kūrybinių ieškojimų kelyje, prisidėti prie būsimų bendrų fotografijos projektų kūrimo.
Solveigos Aleksaitės-Pempės nuotrauka

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *