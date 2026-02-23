Fotografijų paroda „Almanachas“ – skirtingos patirtys ir požiūriai

Fotostudijos „Varpas“ narių kasmetinė fotografijų paroda „Almanachas“, šiuo metu pristatoma Birštono kultūros centre, yra vizualinis šio laikmečio kultūrinės atminties metraštis, kuriame susijungia skirtingos patirtys, žvilgsniai ir pasakojimai ne tik apie Birštoną, jo žmones ir įvykius, bet ir įspūdžiai, parsivežti iš kitų miestų bei svečių šalių.
Penkioliktus metus iš eilės organizuojama paroda yra ir liudijimas, kad Birštono kurorto fotografijos mėgėjų gretos kasmet auga. Šiemetinėje ekspozicijoje pristatoma per šimtą 33 autorių darbų, kurie labai įvairūs, daugeliu atvejų atspindi asmeniškai svarbius dalykus.
Simboliška, kad paroda atidaryta vasario 12-ąją. Ši data labai svarbi vietos fotografų bendruomenei, nes prieš 46-erius metus Birštone įkurta fotostudija „Varpas“. Vadovaujama Povilo Veterio, ji iki šiol išlieka kūrybine laboratorija, atvira naujoms idėjoms ir ieškojimams.
Fotografijų autorius sveikino Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, kuris, su įdomumu apžiūrėjęs jų darbus, pasidžiaugė nuotraukose sustabdyta istorijos tėkme ir gyvomis emocijomis, padėkojo parodos kuratoriui P.Veteriui už didelį darbą rengiant šią parodą.
Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis, kuris daugiau nei prieš keturis dešimtmečius „palaimino“ fotostudijos „Varpas“ įsteigimą ir globoja kūrybines „Almanacho“ parodas, pastebėjo, jog fotografijos mėgėjai yra tapę solidžia kuriančios Birštono bendruomenės dalimi, ir tai miestui suteikia išskirtinumo.
Kiekvienas fotografas turi skirtingą susidomėjimo sritį, požiūrį į aplinką, mato pasaulį ir žmones kitu rakursu, todėl ir eksponuojamos fotografijos yra savitos, turinčios savo istorijas. P.Veteris dėkojo kiekvienam parodos autoriui už indėlį į šią parodą, linkėdamas nesustoti kūrybinių ieškojimų kelyje, prisidėti prie būsimų bendrų fotografijos projektų kūrimo.
Solveigos Aleksaitės-Pempės nuotrauka
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-