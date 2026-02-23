Birštono savivaldybės merė dalyvavo Europos regionų komiteto biuro posėdyje

23 vasario, 2026

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė vasario 9–11 d. dalyvavo Europos regionų komiteto biuro išvažiuojamajame posėdyje Nikosijoje (Kipras), kuriame daug dėmesio skirta miestų ir regionų pasirengimui ateities iššūkiams, atsparumo stiprinimui bei inovatyvių sprendimų taikymui regionuose ir vietos savivaldoje.
Posėdyje diskutuota apie skaitmeninių sprendimų ir inovacijų svarbą savivaldybėms, siekiant efektyviau pasirengti ekstremalioms situacijoms, spręsti infrastruktūros iššūkius, valdyti urbanizacijos procesus bei išsaugoti žaliąsias erdves. Taip pat aptarti virtualūs miestų modeliai, leidžiantys iš anksto įvertinti galimas rizikas, planuoti infrastruktūros plėtrą ir priimti duomenimis pagrįstus sprendimus. Atskirai nagrinėtas inovacijų vaidmuo stiprinant pakrančių ir salų regionų atsparumą klimato kaitos iššūkiams.
Dalyvavimas Europos lygmens diskusijose yra svarbus Birštonui, nes suteikia galimybę perimti gerąją Europos miestų ir regionų patirtį, stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms, taikyti pažangius teritorijų planavimo sprendimus bei ieškoti inovatyvių būdų, kaip užtikrinti gyventojų saugumą ir gyvenimo kokybę. Taip pat tai sudaro prielaidas stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvauti bendruose projektuose ir pritraukti naujas galimybes savivaldybės plėtrai. Įsitraukimas į tarptautinių institucijų veiklą leidžia Birštonui būti tarp regionų, kurie ne tik stebi pokyčius Europoje, bet ir patys prisideda prie sprendimų, svarbių vietos bendruomenėms, formavimo.
