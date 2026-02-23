Birštone iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-ąją Birštone vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, subūręs bendruomenę ir svečius. Ši diena kurorte buvo pažymėta pagarba valstybei, savo kraštui ir dėmesiu žmonėms, kurie savo darbais stiprina Birštoną.
Šventinė diena prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Vėliau Jono Basanavičiaus aikštėje iškilmingai pakelta Lietuvos valstybės vėliava, o Birštono savivaldybės vadovai padėjo gėlių puokštę prie Jono Basanavičiaus paminklo. Bendruomenė dalyvavo pėsčiųjų žygyje – žygeiviai nuo aikštės keliavo iki Birštono apžvalgos bokšto, kurio viršūnėje iškėlė Lietuvos trispalvę, taip simboliškai pažymėdami valstybės laisvę ir vienybę. Vakare Birštono kultūros centre vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas-koncertas, kurio metu pagerbti Birštonui nusipelnę žmonės, skambėjo muzikiniai sveikinimai.
Apdovanojimai žmonėms, kuriantiesiems Birštono ir Lietuvos ateitį
Iškilmingame renginyje dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, žemės ūkio ministras Andrius Palionis, Birštono savivaldybės vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė, tarybos nariai, Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, dekanas, monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, bendruomenės nariai ir svečiai.
Birštono savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimai teikiami Birštono savivaldybėje gimusiems, augusiems arba gyvenantiems asmenims už nuopelnus ir išskirtinį indėlį į Birštono savivaldybės kultūros, švietimo, mokslo, ekonomikos, socialinę, dvasinę ir kitas sritis, reikšmingus darbus bendruomenės labui, Birštono vardo garsinimą.
Šių metų apdovanojimų nominantais tapo Aurimas Puskunigis, įvertintas už lietuviškos armonikos sukūrimą, meistrystę ir Birštono vardo garsinimą. Danutė Adamonienė pagerbta už ilgametį atsidavimą vaikų ugdymui ir jų vertybių puoselėjimą. Roberta ir Andrius Blekaičiai apdovanoti už gastronominės kultūros ir svetingumo puoselėjimą kurorte. Rūta Smailienė įvertinta už pilietiškumą, patriotiškumą ir atsakingą tarnybą visuomenei. Vilmos ir Vytauto Lėckų šeima apdovanota už atsakingą ūkininkavimą gimtajame krašte ir aktyvų bendruomeniškumą. Apdovanojimų metu muzikinį sveikinimą susirinkusiems skyrė choras „Vilnius voices“.
