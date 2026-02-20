Susisiekimo ministras Prienuose: „Kuo daugiau komunikacijos, tuo daugiau aiškumo“

Vasario 13 dieną Prienuose lankęsis, su Savivaldybės vadovais ir gyventojais susitikęs susisiekimo ministras Juras Taminskas patvirtino, kad nėra kliūčių pradėti kelio Nr. 130 ruožo Prienai – Kaunas rekonstrukciją.
Ministro Juro Taminsko teigimu, lėšos paskirtos, techninio projekto dokumentų ekspertizė baigiama, bus prašoma išduoti statybos leidimą. Šių metų balandį planuojamas rangos darbų pirkimas, spalį tikimasi pasirašyti sutartį, o lapkritį – pradėti rangos darbus. Jų atlikimo terminas – 24 mėnesiai su dviem technologinėmis pertraukomis, todėl, anot ministro, šio didelės apimties, įspūdingo krašto kelio rekonstrukcija truks iki 2028 metų pabaigos. Ministras patikino, kad darbai prasidės nuo Prienų pusės, kur 12 km kelio atkarpa yra prasčiausios būklės, sankryžos nesaugios, negalima užtikrinti saugaus greičio.
„VIA Lietuva“ atstovų pristatyta projekto vizualizacija patvirtino ministro žodžius dėl šio krašto kelio išskirtinumo ir statybos darbų sudėtingumo. Kelias suprojektuotas keturių juostų, su jungiamaisiais keliais, pėsčiųjų perėjomis, viadukais, tuneliais, žiedinėmis sankryžomis, tvoromis nuo gyvūnų, su tiltu per Šventupę ir, kas itin džiugina dviratininkų bendruomenę, su pėsčiųjų ir dviračių takais.
Mero Alvydo Vaicekausko teigimu, valstybės lėšomis finansuojamas kelias gali kainuoti iki kelių šimtų milijonų eurų, ir tokio brangaus projekto Prienų rajone dar nėra buvę, todėl didžiausias rūpestis, kad jis neįstrigtų. Jis padėkojo ministrui J. Taminskui ir jo komandai už atsakingą požiūrį ir dėmesį Prienų kraštui, kuriame lankosi jau antrąkart ir žada asmeniškai domėtis, kaip vyks kelio rekonstrukcijos darbai.
Tuo tarpu į Savivaldybės didžiąją salę gausiai susirinkę gyventojai viešai džiugesio neparodė, jie „užpylė“ ministrą ir „VIA Lietuva“ atstovus klausimais, pastabomis, priekaištais. Pasisakymai buvo išklausyti, net ir į nemalonias replikas buvo atsakyta.
Gyventojai patikinti, kad keturių juostų kelyje, kur bus leidžiamas iki 90 km/val. greitis, pagalvota ir apie pėsčiųjų saugumą: ties autobusų stotelėmis bus įrengtos eismą stabdančios perėjos ar viadukai. Jiems duotas pažadas, kad, įgyvendinus projektą, apvažiavimo keliai taip pat bus sutvarkyti.
Tačiau bene labiausiai gyventojams rūpėjo, kokie reikalavimai bus keliami rangovams, kaip kelio rekonstrukcijos metu bus organizuojami darbai: ar eismas bus uždarytas, ar ribojamas šviesoforais, o gal vykstantiems Kauno kryptimi ir atgal reikės ieškotis aplinkkelių. Buvo prašyta, kol vyks darbai, sunkiasvorį transportą nukreipti aplinkiniais keliais, o kelyje Prienai – Mačiūnai – Dambrava – Išlaužas gyvenvietės ribose įrengti greičio matuoklį.
Pakuonio gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl to, kad, prasidėjus darbams, dalis transporto Kauno link pasuks šio krašto keliais, kurie nėra iki galo sutvarkyti. Jie priminė ministrui nebaigtą asfaltuoti 5 km atkarpą už Dvylikių, atmestinai sutvarkytą įdaubą Sodų gatvėje. Dar viena reikšminga gyventojų pastaba – kelio rekonstrukcija numatyta nuo Prienų žiedo Kauno link, tačiau prastos būklės 400 m atkarpa į priešingą pusę – nuo žiedo iki įvažiavimo rodyklės į Miškų urėdiją – liko pamiršta. Ministras reagavo į pastabas ir žadėjo ieškoti būdų, kaip šias kelių atkarpas sutvarkyti.
„VIA Lietuva“ ir VĮ „Kelių priežiūra“ atstovų adresu buvo išsakyta nemažai karčių žodžių, reikalauta atsakomybės dėl netinkamo požiūrio į gyventojų poreikius ir nereagavimo į jų skundus, dėl Prienų mieste bei rajone vykdytų darbų spartos, trukmės ir kokybės. Svečiai nustebo, kad, atvykę į Prienus pasidalinti gera žinia, sulaukė tiek daug priekaištų.
„Rūke matosi trumpas atstumas: kuo daugiau komunikacijos ir informacijos, tuo daugiau aiškumo“, – susisiekimo ministro teigimu, bendravimo kultūra keičiasi, ir kelio Prienai – Kaunas rekonstrukcijos klausimais bus nuolat komunikuojama su savivaldybės atstovais, vietos bendruomenėmis, seniūnijų gyventojais.
Kai tik baigsis projekto ekspertizės laikotarpis, kelio rekonstrukcijos projektas bus paskelbtas viešai, kad su juo susipažintų visi suinteresuotieji.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-