Pristatyta Prienų rajono policijos komisariato ataskaita: kaip keičiasi saugumo situacija rajone?

Vasario 11 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatyta Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato 2025 metų veiklos ataskaita, aptartos šių metų prioritetinės sritys.
Susitikimo pradžioje Prienų rajono policijos komisariato viršininkas pasidžiaugė didesniu nei šalies vidurkis nusikaltimų ištyrimu bei mažėjančiu nusikalstamumu Prienų rajone. Andriaus Rupeikio pateikta statistika rodo, jog praėjusiais metais, palyginti su 2024 m., nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 74 užfiksuotais atvejais, o nuo 2021 m. – kiek daugiau nei trečdaliu.
Prienų r. PK viršininko A. Rupeikio pastebėjimu, dominuojančios nusikalstamos veikos metai iš metų išlieka tos pačios, tik keičiasi vietomis. Praėjusių metų top trejetuką sudarė: transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivus asmuo, vagystės ir fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Užfiksuota ir sukčiavimo, pornografinio turinio platinimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti atvejų. Tarp administracinių nusižengimų dominavo: smulkios vagystės, nepilnamečių padaryti nusižengimai, alkoholio vartojimas viešosiose vietose, kiti viešosios tvarkos pažeidimai.
Daugiausia nusikalstamų veikų užfiksuota Prienų seniūnijoje. Čia praėjusiais metais užfiksuota daugiau nei dvigubai nusikaltimų nei kitose seniūnijose, tačiau Prienų r. PK viršininkas pažymi, jog ir gyventojų čia yra daugiausia. Pagal nusikalstamų veikų skaičių, saugiausiomis laikomos Naujosios Ūtos ir Balbieriškio seniūnijos.
Jau ne vienerius metus atskirai aptariamas ir nepilnamečių nusikalstamumas. Didžiąją daugumą nepilnamečių padarytų nusikaltimų sudarė vagystės. Galima pasidžiaugti tik tuo, jog, palyginti su 2024 m., nepilnamečių asmenų padarytų nusikaltimų skaičius sumažėjo nuo 34 iki 29. Užtat administracinių nusižengimų užfiksuota vienu atveju daugiau. Tarp jų dominavo neteisėtas tabako, taip pat alkoholio vartojimas, smulkios vagystės.
Eismo įvykių statistika Prienų rajone išlieka nepakitusi. Kaip 2024 m., taip ir pernai, Prienų rajone įvyko 31 eismo įvykis, iš kurių 2 įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės. Eismo įvykių metu praėjusiais metais buvo sužeisti 37 asmenys, 3 žuvo.
Siekdami užkirsti kelią nusikalstamumui, pareigūnai aktyviai vykdo prevenciją. Anot A. Rupeikio, praėjusiais metais iš viso vykdytos 336 prevencinės priemonės, jų metu nustatyti 79 administraciniai nusižengimai. O gyventojų apklausos metu pavyko identifikuoti 6 probleminius taškus, 4 rizikos židinius.
Stebint nepilnamečių nusikalstamumo tendencijas, pareigūnai didelį dėmesį skyrė ugdymo įstaigoms: skaitė paskaitas, ugdymo įstaigų prieigose vykdė viešąjį patruliavimą, stebėjo aplinką dronais, vykdė kitas prevencines priemones. Beje, nepilnamečių vykdomų teisės pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevencija yra numatyta ir šių metų Prienų r. PK prioritetinių veiklos sričių sąraše. Anot A. Rupeikio, prioritetas bus skiriamas priemonėms, orientuotoms į psichoaktyvių medžiagų vartojimo užkardymą.
Tarp prioritetinių krypčių numatytas ir eismo saugumo užtikrinimas, šešėlinės ekonomikos reiškinių kontrolė, sukčiavimo prevencijos stiprinimas bei naujų policijos pareigūnų pritraukimas ir esamų išlaikymas.
Ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius padėkojo pareigūnams už darbą ir veiklos rezultatus bei atkreipė pareigūnų dėmesį į prevencijos svarbą tokiose probleminėse srityse, kaip: narkotinių medžiagų vartojimas, eismo saugumas, sukčiavimas ir kt. A. Jurgelevičiaus teigimu, šiemet bendruomenė turi būti ypač budri, mat, prasidėjus pinigų grąžinimams iš pensijų fondų, sukčiams atsivėrė nauja niša. Prevencijos svarbą akcentavo ir Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė, skatindama dar plačiau nešti žinią apie sukčiavimų atvejus į bendruomenes.
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas išvardino keletą jį neraminančių probleminių sričių: narkotinių medžiagų vartojimas tarp jaunimo, sukčiavimo atvejai, neblaivūs vairuotojai bei apskritai eismo saugumas. Prienų rajono savivaldybės vadovo teigimu, vienas iš iššūkių Prienų krašte yra avaringumas. Tai, pasak mero, lemia ir vieta, kurioje yra įsikūręs Prienų kraštas. Tikimasi, jog, rekonstravus kelią Kaunas–Prienai–Alytus, sumažės ir eismo įvykių skaičius. Užsiminta ir apie glaudesnį savivaldybės bendravimą su Prienų r. PK, aptariant vaizdo stebėjimo kamerų įsigijimą, jų stebėjimo perdavimą pareigūnams.
Susitikimo metu taip pat buvo pristatytas naujasis Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Alfredas Bartkus, už nelengvą atsakingą darbą bei bendradarbiavimą pareigūnams dėkojo rajono seniūnijų seniūnai.
Rimantė Jančauskaitė