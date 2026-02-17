Sniego ruonis tapo Beržyno parko simboliu

Jau antrą mėnesį praeivių akis džiugina ant Prienų Beržyno parko tvenkinio lieptelio nulipdytas sniego ruonis.
Orų permainų veikiama, smarkuolių apspardoma ar stipriau patapšnojama skulptūra išlieka šios vietos žiemišku simboliu, nes juo nuolat rūpinasi, nuskilusias detales atkuria, iš sniego pusnių atkasa jos autorė dailininkė Jurgita Juškaitė-Jakaitienė su bičiule Inga. Ne visiems ruonis kliudo, kiti juo džiaugiasi, su malonumu prie skulptūros fotografuojasi. Reikia tikėtis, kad kitą sniegingą žiemą šia parodyta iniciatyva paseks ir daugiau meninę gyslelę turinčių žmonių, kurie parko lankytojų džiaugsmui sukurs sniego ir ledo skulptūrų parką.
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
