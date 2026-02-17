Sniego ruonis tapo Beržyno parko simboliu

17 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Jau antrą mėnesį praeivių akis džiugina ant Prienų Beržyno parko tvenkinio lieptelio nulipdytas sniego ruonis.
Orų permainų veikiama, smarkuolių apspardoma ar stipriau patapšnojama skulptūra išlieka šios vietos žiemišku simboliu, nes juo nuolat rūpinasi, nuskilusias detales atkuria, iš sniego pusnių atkasa jos autorė dailininkė Jurgita Juškaitė-Jakaitienė su bičiule Inga. Ne visiems ruonis kliudo, kiti juo džiaugiasi, su malonumu prie skulptūros fotografuojasi. Reikia tikėtis, kad kitą sniegingą žiemą šia parodyta iniciatyva paseks ir daugiau meninę gyslelę turinčių žmonių, kurie parko lankytojų džiaugsmui sukurs sniego ir ledo skulptūrų parką.

Rubrikoje Mūsų kraštas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *