Išklausyta policijos veiklos ataskaita, aptarti saugumo kurorte klausimai

Kaip ir kasmet, Birštono savivaldybėje, dalyvaujant Birštono savivaldybės, Alytaus AVPK, prokuratūros vadovams, socialiniams partneriams, buvo pristatyta Birštono policijos komisariato 2025 metų veiklos ataskaita. Komisariato viršininkas Andrius Petkevičius apžvelgė saugumo situaciją savivaldybėje, vyraujančias nusikalstamas veikas ir jų ištyrimo statistiką, išryškino nerimą keliančias tendencijas, pabrėžė prevencinio darbo, policijos ir kitų institucijų, vietos bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimo svarbą.
Birštono PK viršininko Andriaus Petkevičiaus teigimu, kriminogeninė situacija Birštone kontroliuojama, pasak gyventojų apklausos, jie pasitiki policija ir gyvenamojoje teritorijoje jaučiasi saugūs. Praėjusiais metais Birštone užregistruotos 47 nusikalstamos veikos, iš jų ištirtos 32. Nusikalstamų veikų ištyrimas siekia 68,1 proc., ir šis rodiklis aukštesnis nei Respublikos vidurkis (65 proc.). Tiesa, anot komisariato vadovo, statistiką pablogino keli neužbaigti tyrimai, nes įtariamieji atsidūrė užsienyje, ten buvo sulaikyti, atlieka bausmę.
Pristatydamas nusikalstamumo tendencijas, Birštono PK viršininkas atkreipė dėmesį į dažnus sukčiavimo atvejus elektroninėje erdvėje. Pernai nuo sukčių kurorte nukentėjo aštuoni žmonės. A.Petkevičius perspėjo, kad šiemet gali kilti šios rūšies nusikalstamų veikų „banga“, susijusi su antrojoje pensijų pakopoje sukauptų lėšų atsiėmimu ir galimu investavimu. Pirmieji šiais metais policijoje registruoti nukentėjusiųjų pareiškimai rodo,
kad sukčiai netruko pasinaudoti patikliais šalies piliečiais ir iš jų išviliojo nemažas pinigų sumas. Policijos turima informacija, sukčiautojai tobulėja, apsimeta telekomunikacijų bendrovės atstovais, bankų darbuotojais, skambinantys iš užsienio į pašnekovus kreipiasi lietuvių kalba, o tai gali suklaidinti gyventojus.
Kurortas visais metų laikais sulaukia daugybės lankytojų ir, kaip pastebėjo policijos komisariato vadovas, ne visi atvyksta poilsiauti ar pasigydyti. Pernai policijos pareigūnai tarp atvykėlių registravo ir šeimyninių barnių, ir konfliktų viešose vietose, kurie baigėsi nesunkiais sveikatos sutrikdymais. Pasitaikė po keletą viešosios tvarkos pažeidimų, turto sugadinimo, muštynių kavinėse, fizinio skausmo sukėlimo, disponavimo narkotinėmis medžiagomis atvejų, eismo įvykių, vagysčių, rasta padirbtų pinigų.
Per praėjusius metus buvo įvykdytas vienas plėšimo atvejis, nukentėjo nepilnametis asmuo. Vienas asmuo buvo sumuštas ir nuo sužalojimų ligoninėje mirė, įvykis perkvalifikuotas į žmogžudystę, kurios tyrimą perėmė specialus policijos padalinys.
Pernai gauti 66 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje (2024 m. – 55 atvejai), pradėti septyni ikiteisminiai tyrimai, paskirtas 31 apsaugos nuo smurto orderis.
Administracinių nusižengimų statistiką padidino nustatyti alkoholinių gėrimų vartojimo ar neblaivių asmenų pasirodymo, triukšmavimo viešose vietose atvejai bei smulkios vagystės.
A.Petkevičiaus teigimu, nemažėja vagysčių iš prekybos centrų, tai rodo, kad juose apsauga yra nepakankama, apsiribojama pareiškimais policijai. Dažniausiai į brangias prekes nusitaiko profesionalūs vagišiai, atvykstantys iš kitų miestų.
Keli šimtai vairuotojų kurorte nubausti dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų – automobilių statymo neleistinose vietose, ženklų nepaisymo, telefono naudojimo vairuojant, vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymo, vaikų vežimo be jiems pritaikytų kėdučių, saugos diržų nenaudojimo. Teisinę ir finansinę atsakomybę vairuotojams užtraukė ir techniškai netvarkingų, neapdraustų, su suklastotais numeriais automobilių vairavimas. Eismo įvykių metu pernai nebuvo sužalotas nė vienas asmuo.
Anot A.Petkevičiaus, pernai tarp nepilnamečių asmenų savivaldybės teritorijoje nusikalstamų veikų nebuvo registruota, į policijos akiratį pateko šeši administracinės teisės pažeidėjai – dėl alkoholio vartojimo, kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimų.
Jis atkreipė dėmesį į tas vietas savivaldybėje, kuriose fiksuota daugiausia pranešimų apie įvairius įvykius ir pažeidimus, tai – ir žmonių susibūrimo vietos (prekybos centrai, sveikatingumo paslaugas teikiančios įstaigos), ir kaimiškosios teritorijos (Jundeliškių, Škėvonių, Ivoniškių kaimai).
Birštono PK viršininkas akcentavo, kad, išanalizavus pranešimus, atsižvelgiant į gyventojų apklausos metu nurodytas problemas, buvo sudarytas situacijų prevencijos veiksmų planas 2026 metams. Todėl bus aktyviau patruliuojama prie autobusų stoties, kitų „karštųjų taškų“, tikrinamos miško stovyklavietės, vykdomos prevencinės priemonės Birštono gimnazijoje.
Praėjusiais metais Birštono PK pareigūnai kartu su partneriais vykdė nemažai netradicinių prevencijos priemonių. Organizavo konkursą „Saugūs kelyje“ 1-4 klasių mokiniams bei 112 tarnybų profesijų populiarinimo renginį gimnazijoje. Bendradarbiaujant su Meno mokykla išleista piešinių knygelė apie Lietuvos policiją, kartu su Birštono sporto centru organizuotas žygis „Judu dviračiu“. Prisidedant Birštono savivaldybei, Birštono kultūros centrui, KOPŽI ir Prienų r. policijos komisariatui, surengti du renginiai – spektakliai prekybos žmonėmis tema, skirti jaunimui.
Policijos pareigūnai pernai kartu su kitomis tarnybomis, savivaldybės įmonėmis dalyvavo pratybose, mokymuose, kurių metu pasitikrino gebėjimus reaguoti įvairiais kriziniais atvejais.
Komisariato viršininkas už palaikymą, bendradarbiavimą padėkojo Alytaus apskrities policijos vadovybei, Birštono savivaldybei, socialiniams partneriams, įstaigoms bei bendruomenės atstovams.
Šiuo metu Birštono policijos komisariate yra keturios laisvos pareigybės, tikimasi, kad atsiras kandidatų, norinčių dirbti ir gyventi Birštone, juolab kad Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnai gali pretenduoti į tarnybinius butus.
Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė su komandos nariais, Alytaus AVPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius, naujasis viršininko pavaduotojas Alfredas Bartkus, Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė, policijos pareigūnai, savivaldybės įstaigų vadovai. Pasisakymų metu jie išsakė savo įžvalgų dėl policijos veiklos prioritetų ir iššūkių, užtikrinant visuomenės saugumą, pateikė pasiūlymų dėl priimamų sprendimų kokybės, nusikalstamumo prevencijos ir bendradarbiavimo gerinant saugumo situaciją kurorte.
Dalė Lazauskienė