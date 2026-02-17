Atranką laimėję solistai ir ansambliai pasirodys nacionalinėje televizijoje

Sausio 28 dieną Marijampolės meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ antrasis regioninis turas, kuriame pasirodė talentingi dainininkai iš viso regiono, tarp jų – ir pirmojo turo koncertuose atrinkti atlikėjai iš Prienų rajono bei Birštono savivaldybių.
Iš viso konkurse dalyvavo net 46 kolektyvai – 120 dainininkų, kuriuos vertino dešimties narių komisija, jos pirmininkas – LMTA chorinio dirigavimo katedros profesorius Dainius Puišys. Renginio gražiausias akimirkas filmavo, dalyvius kalbino LRT komanda.
Pačių jauniausių atlikėjų kategorijoje į konkurso „Dainų dainelė“ trečiąjį etapą pateko Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ mergaičių kvartetas: Tėja Marcinkevičiūtė, Aleksandra Lukoševičiūtė, Milana Lotkova ir Emilia Mazauskaitė (jas parengė Žydrūnė Kondrotienė).
To paties amžiaus atlikėjų grupėje tarp didžiųjų ansamblių sėkmė lydėjo ir Birštono lopšelio- darželio „Vyturėlis“ vokalinį ansamblį, kuriam atstovavo Mingailė Laužonytė, Liepa Skvernevičiūtė, Elena Žilytė, Iglė Tamašiūnaitė, Greta Karsokaitė, Žemyna Čepeliauskaitė, Juna Murnikovaitė, Kamilė Šliaužytė, Mila Mulerčikaitė, Luknė Šliumpaitė, Emilia Isufi Ašmenskaitė.
Iš solistų kelialapius į kitą konkurso etapą laimėjo „Vyturėlio“ ugdytinė Lėja Lankevičiūtė ir Birštono meno mokyklos mokinė Mila Deltuvaitė. Mūsų krašto atlikėjų pasirodymai bus transliuojami per Lietuvos nacionalinę televiziją.
Trečiojo Dainų dainelės etapo televizijos koncertai vyks 2026 m. vasario-gegužės mėnesiais Vilniuje.
