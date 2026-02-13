Sveikuolių judėjimas Birštone plečiasi…

Sveikuoliškos gyvensenos idėjos Birštone entuziastų pastangomis yra puoselėjamos jau trečią dešimtmetį. Klubo „Šilagėlė“ veikloje buvo ir itin aktyvių laikotarpių, ir sąstingio. Pastaraisiais metais sveikos gyvensenos klubas, atsidūręs ties iširimo riba ir aktyvistų pastangomis vėl atgaivintas, vėl augina narių skaičių ir stiprėja. Vasario 9 dieną bendruomenių namuose vykusiame ataskaitiniame- rinkiminiame susirinkime aplodismentais buvo sutikta žinia, kad, tą pačią dieną į klubą įstojus dar penkiems birštoniečiams, „Šilagėlės“ gretos išaugo iki šimto narių.
„Kai įsitraukiau į klubo veiklą, gyventi tapo daug įdomiau: vyksta paskaitos, organizuojami žygiai, pažintinės išvykos ir kelionės. Gyvenimas tapo intensyvesnis, nei anksčiau,“ – už sudarytą įdomią ir įvairią klubo veiklos programą pirmininkei Aldonai Žaliauskienei ir valdybos nariams dėkojo viena iš pasveikintų klubo jubiliačių.
O kai klubas atliepia narių poreikius, žmonės noriai dalyvauja jo veikloje, tai tampa matoma ir viešojoje erdvėje. Šilagėliečius savo apsilankymu pagerbę svečiai: LR Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė ir Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys – negailėjo jiems gražių įvertinimo žodžių už tai, kad birštoniečius buria bendrystei, skatina atsakingai rūpintis savo sveikata, judėti, mankštintis, gyventi aktyviai. Ministrė savo padėką įteikė „Šilagėlės“ pirmininkei Aldonai Žaliauskienei, o vicemeras padėkojo aktyviems klubo nariams Vytui Vaitkevičiui, Danguolei ir Antanui Gribinams.
Veiklos ataskaitoje už 2025 metus klubo pirmininkė A.Žaliauskienė pabrėžė, koks svarbus klubo narių įsitraukimas, iniciatyvų palaikymas, pagalba organizuojant įvairius renginius.
Pasak jos, nariams palaikant praėjusiais metais klubas sėkmingai įgyvendino veiklos programą „Gyvenk kūrybingai, įdomiai ir sveikai“, kuriai iš Birštono savivaldybės biudžeto pagal nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo programą buvo skirta 3048 eurai.
Surengti žygiai pėsčiomis į Žvėrinčių, Nemajūnus, prie Naravų piliakalnio; dalyvauta pavasarinėse aplinkos tvarkymo ir miškasodžio talkose Birštone ir Pažaislyje. Birštoniečiai nepraleido fizinį aktyvumą propaguojančio tradicinio festivalio „Sportas visiems“ Palangoje. Sveikatos įkvėpimu tapo išklausytos paskaitos ligų prevencijos ir sveiko amžėjimo klausimais. Judumo savaitė paminėta pasagos mėtymo varžybomis, organizacijos veikla pristatyta Birštono kurorto šventės metu. Daug azarto patirta dalyvaujant protmūšiuose, kurie organizuojami „Versmės“ sanatorijoje. Klubo moterys vyko į patyriminę stovyklą, kiekvieną savaitę lankė linijinių šokių užsiėmimus. Daug naujo ir įdomaus šilagėliečiai sužinojo ir pamatė išvykų ir kelionių į Kačerginę, Druskininkus, Panevėžį, Aukštaitijos nacionalinį parką, Žemaitiją metu. Gruodį šilagėliečiai įsitraukė į nevyriausybinių organizacijų organizuotą kalėdinių krepšelių akciją.
A.Žaliauskienė susirinkusiuosius supažindino su 2026 metų veiklos programa, kuri žada būti turininga: numatyta ir žygių pėsčiomis, ir išvykų autobusu, ir įvairių renginių. Šilagėliečiai viliasi, kad šiais metais pavyks gauti finansavimą ir visuomenės sveikatos rėmimo programai.
Išklausę pirmininkės, buhalterės, revizorės ataskaitas, klubo nariai joms išreiškė pasitikėjimą. Klubo valdyba papildyta naujais nariais. „Šilagėlės“ pirmininke dar vienai trejų metų kadencijai vieningai patvirtinta Aldona Žaliauskienė, už aktyvią veiklą jai dėkojo ne tik šilagėliečiai, bet ir Birštono TAU bei „Bočių“ bendrijos narės Nijolė Jakimonienė, Danutė Žitkuvienė, NVO tarybos pirmininkė Birutė Bartkevičiūtė.
Dalė Lazauskienė