Stakliškėse pagerbti laisvės kovotojai

Vasario 12-ąją Stakliškėse ir Jaunionių kaime buvo prisiminti tie, kurių gyvenimai tapo Lietuvos laisvės kainos dalimi. Minint 75-tąsias Jungtinių gynybos pajėgų štabo pareigūnų žūties metines, bendruomenė susitelkė ne tik pagerbti žuvusiųjų atminimą, bet ir dar kartą išgyventi laiką, kai laisvė buvo ginama tyliai – miškuose, tikėjimu ir pasiryžimu.
Partizanai – tai ne tik istorijos puslapiai ar archyvinės nuotraukos. Tai – žmonės, gyvenę tarp mūsų: ūkininkai, mokytojai, studentai, tėvai ir sūnūs. Jie neturėjo garantijų ar saugumo, tačiau aiškiai suvokė, kad laisvė nėra duotybė. Ji ginama. Kartais – gyvybės kaina.
Minėjimas prasidėjo Jaunionių kaime, netoli žūties vietos. Prie atminties paminklo buvo padėtos gėlės, tylos minute pagerbti Lietuvos laisvės kovotojai. LŠS Vytauto Didžiojo rinktinės šauliai žuvusiuosius pagerbė trimis salvėmis – už Lietuvą, už žuvusius partizanus ir visus laisvės kovotojus, už Lietuvos kariuomenę ir šaulius. LŠS Vytauto Didžiojo rinktinės šaulys Julius Proškus savo pranešime priminė apie Jaunionių kaime žuvusius laisvės kovotojus, atskleidė jų biografijas ir kovos kelią.
Vėliau Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčioje aukotos šv. Mišios už žuvusiuosius, sujungusios bendruomenę maldoje ir susikaupime.
Minėjimas tęsėsi Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre, kur netrūko prasmingų pasakojimų ir gyvų liudijimų. Renginys prasidėjo Adolfo Ramanausko–Vanago dukters Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės laiško ištraukomis. Laiške ji sveikino susirinkusiuosius ir priminė laiką, kai su mama – Dainavos apygardos partizane, slapyvardžiu Vanda – slėpėsi bunkeriuose šalia minimų partizanų.
Knygų apie Lionginą ir Konstantą Baliukevičius autorė Rita Pauliukaitienė pristatė knygos „Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio pėdsakais“ kūrimo procesą, pabrėžė istorinės atminties svarbą ir Stakliškių, Vyšniūnų bibliotekoms, Dzūkijos gimnazijos Stakliškių skyriaus istorijos mokytojai, šauliui Juliui Proškui bei partizanų giminaičiams įteikė knygos egzempliorius.
Renginio dalyviai taip pat susipažino su dr. Dariaus Juodžio knyga „Partizanų Vytautas. Jono Žemaičio-Vytauto gyvenimo ir atminties vaizdai“. Autorius į publiką kreipėsi žodžiais „Mieli kraštiečiai“ ir dalijosi prisiminimais apie vasaras, praleistas Užuguosčio parapijoje, todėl renginyje jautėsi tarsi namuose. Jis plačiau atvėrė partizaninio pasipriešinimo istorijos kontekstą, pasakojo apie medžiagos rinkimą ir pokalbius su istorijos liudytojais.
Prienų rajono vicemeras Deividas Dargužis padėkojo knygų autoriams, pabrėžė istorinės atminties išsaugojimo svarbą ir įteikė simbolines dovanas. LGGRTC vyr. istorikė Dalia Urbonienė papasakojo apie atminimo ženklų kūrimą Prienų rajone ir pasidžiaugė savivaldybės požiūriu į istorinę atmintį.
Prienų J. Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Stakliškių, Vyšniūnų ir Užuguosčio bibliotekininkės skaitė partizano Dzūko dienoraščio ištraukas, leisdamos išgirsti autentišką, jautrų ir labai žmogišką partizanų balsą iš praeities.
Minėjimą užbaigė patriotinė-muzikinė programa. Muzikinius kūrinius atliko Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro renginių organizatorė Rasuolė Andriukaitienė.
Šis minėjimas tapo ne tik istorijos pamoka, bet ir bendruomenės vienybės akimirka. Jis parodė, kad partizanų istorija nėra nutolusi ar svetima – ji yra mūsų krašto, mūsų žmonių, mūsų atminties dalis. Ir kol apie tai kalbame, kol susirenkame prisiminti, tol jų kova turi prasmę.
Renginį organizavo Prienų krašto muziejus, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras, visuomenininkė Rita Pauliukaitienė.
Meida Mikučionienė,
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė
Ramūno Škirkos nuotraukos