„Skamba kanklės – dainuoja širdys“

Vasario 12 d. Ašmintos laisvalaikio salėje prasmingai ir iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji. Šių metų šventė buvo ypatinga ir tuo, kad renginys skirtas ir Kanklių metams, pagerbiant vieną seniausių ir lietuviškiausių muzikos instrumentų.
Šventinę nuotaiką kūrė Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vad. R. Vilkienė), susirinkusiems dovanojusi autentiškas lietuvių liaudies dainas, primenančias mūsų tautos istoriją, papročius ir vertybes. Skambėjusios melodijos suvienijo klausytojus, leido pajusti bendrystę ir pasididžiavimą savo šalimi.
Didelio dėmesio sulaukė Prienų meno mokyklos mokiniai (mok. Jurgita Virbickienė), kanklėmis atlikę jautrius ir nuoširdžius kūrinius. Jaunųjų atlikėjų pasirodymai parodė, kad tradicinė muzika gyva ir perduodama iš kartos į kartą. Kanklių skambesys pripildė salę šilumos, ramybės ir tautinės dvasios. Susirinkusieji grožėjosi surengta paroda „Kanklių istorija knygose“, kurią parengė bibliotekininkė R. Šiugždinienė.
Renginys tapo gražiu priminimu apie mūsų laisvės vertę, kultūros svarbą ir būtinybę puoselėti tautines tradicijas. Dėkojame visiems dalyviams ir organizatoriams už prasmingą ir širdžiai artimą šventę.
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė
Rima Vilkienė
Ašmintos bibliotekininkė
Rasa Šiugždinienė