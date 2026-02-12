Kėdainiuose pagerbti „Metų ūkis 2025“ konkurso laureatai ir prizininkai

12 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Kėdainiuose vykusios „Metų ūkio“ šventės metu Lietuvos ūkininkų sąjunga pagerbė pažangiausius ir darbščiausius ūkių šeimininkus iš visos Lietuvos.
Tarp laureatų buvo ir mūsų krašto ūkininkai – Prienų ūkininkų sąjungos suorganizuoto konkurso prizininkai ir nugalėtojai. Tai – pirmąją vietą rajone užėmę Laima ir Virginijus Balsevičiai iš Stakliškių seniūnijos, antrąją vietą pelnę Deimantė ir Vytautas Raižiai iš Jiezno seniūnijos ir trečiąją – Asta ir Jurgis Žiobos iš Šilavoto seniūnijos.
Kartu su Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku Raimundu Juknevičiumi mūsų nominantus pasveikino ir Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkė Asta Gluoksnienė, jiems padėkojo ir Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis, savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė, Lietuvos konsultavimo tarnybos specialistė Loreta Smolskienė.

Rubrikoje Žemės ūkis. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *