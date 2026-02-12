Išrinkti Birštono savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantai

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono kraštui žmonių kandidatūras tradiciniams Birštono savivaldybės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimams. Pristatome penkis konkurso komisijos išrinktus nominantus. Jie bus apdovanoti vasario 16 dieną 17.00 val. Birštono kultūros centre vyksiančiame iškilmingame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime.
Aurimas Puskunigis – už lietuviškos armonikos sukūrimą, meistrystę ir Birštono vardo garsinimą.
Aurimas Puskunigis gimė ir augo Birštone. Baigęs filosofijos bakalauro ir psichologijos magistro studijas, po gyvenimo Vilniuje ir užsienyje su šeima grįžo į gimtąjį miestą. Čia jis kuria unikalias lietuviškas medines rankų darbo armonikas, prasmingai puoselėdamas lietuviškos muzikinės kultūros tradiciją ir garsindamas Birštono vardą.
Nominanto armonikų meistrystė prasidėjo nuo pomėgio – senų instrumentų restauravimo. Nuo 2017 m. Aurimas Puskunigis šią veiklą pavertė pagrindiniu darbu, tapusiu profesionalia meistryste ir gyvenimo pašaukimu.
Pirmąją autorinę armoniką nominantas sukūrė 2021 m. COVID-19 pandemijos karantino metu. Tai – ilgo, nuoseklaus darbo, sukauptos patirties ir kūrybinių ieškojimų rezultatas. 2023 m. pavasarį Aurimas Puskunigis sukūrė antrąjį autorinį modelį „Vytis“, kuris išpopuliarėjo dėl savo skambumo, dizaino, kompaktiškumo ir patogumo groti.
Kadangi Lietuva vis dar neturėjo savo autentiškos armonikos, tai paskatino Aurimą Puskunigį sukurti visiškai naują armonikos schemą su unikalia pirštuote. 2025 m. pristatytas modelis „LT“ su lietuviška pirštuote ir unikalia valdymo schema, registruota Lietuvos patentų biure. Iki šiol meistro rankomis pagaminta apie 30 armonikų, kuriomis grojama Lietuvoje ir užsienyje.
Aurimas Puskunigis yra vienintelis meistras Lietuvoje, kuris ugdo naują armonikos meistrų kartą. Jo veikla pristatoma įvairiuose renginiuose, apie meistrą kuriami reportažai nacionalinėje bei užsienio žiniasklaidoje, o informacija apie lietuviškos armonikos sukūrimą pasiekė net Japoniją. Tai meistrystė, kurioje tradicija įgauna naują pavidalą, o Birštono vardas skamba plačiau nei šio krašto ribos.
Danutė Adamonienė – už ilgametį atsidavimą vaikų ugdymui ir jų vertybių puoselėjimą.
Birštono švietimo istorijoje yra žmonių, kurių darbas, atsidavimas ir tyli kasdienė misija tampa ne tik profesija, bet ir pašaukimu. Viena tokių asmenybių – Danutė Adamonienė, daugiau nei keturis dešimtmečius atsidavusiai dirbusi su mažaisiais birštoniečiais, lydėjusi juos pirmuosiuose pažinimo, kūrybos, patriotiškumo ir meilės savo miestui bei Lietuvai žingsniuose.
Gimusi ir augusi Birštone, pedagoginį kelią Danutė Adamonienė pasirinko dar jaunystėje – baigusi Marijampolės pedagoginę mokyklą ir Vilniaus pedagoginį institutą, ji įgijo vaikų darželio auklėtojos specialybę, nuolat tobulėjo, pasiekė auklėtojos-metodininkės kategoriją.
Savo darbo kelionę Birštone nominantė pradėjo 1977-aisiais ir per beveik 48 darbo metus Birštono vaikų darželyje „Eglutė“ ir „Vyturėlis“ paliko ryškų pėdsaką švietimo bendruomenėje. Ji nuolat ieškojo naujų idėjų, modernių ugdymo formų ir įkvepiančių veiklų, siekdama, kad vaikai pasaulį pažintų drąsiai ir plačiai.
Danutė Adamonienė drauge su savo auklėtiniais dalyvavo tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose bei konkursuose, vaikus skatino pažinti ir saugoti gamtą. Jos iniciatyvos buvo įvertintos Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos – darželiui „Vyturėlis“ buvo skirtas apdovanojimas už vaikų veiklas auginant daržoves įrengtame šiltnamyje.
Buvę auklėtiniai, jų tėvai ir kolegos apie Danutę Adamonienę kalba pagarbiai, kaip apie profesionalią, šiltą, nuoširdžią, kantrią ir vaikų ugdymui atsidavusią pedagogę.
Nominantė yra aktyvi Birštono bendruomenės narė, dalyvauja miesto renginiuose, yra šokių kolektyvo „Jievaras“ narė, kartu su kolektyvu garsinanti Birštono vardą Lietuvoje ir užsienyje, puoselėdama bendruomeniškumo bei kultūros tradicijas.
Danutė Adamonienė taip pat sukūrė gražią ir darnią šeimą, kurioje užaugę vaikai aktyviai dalyvauja Birštono kultūriniame, visuomeniniame ir bendruomeniniame gyvenime, tęsdami perduotas vertybes ir ryšį su gimtuoju miestu. Danutė Adamonienė – žmogus, kurio gyvenimas ir darbas tapo prasmingu indėliu į Birštono krašto švietimo ir bendruomenės istoriją, kuriant bei stiprinant miesto ateitį per jaunosios kartos ugdymą.
Roberta ir Andrius Blekaičiai – už gastronominės kultūros ir svetingumo puoselėjimą Birštone.
Restoranų „Old Town Grill“ ir „Namų restoranas“ įkūrėjai bei viešbučio „Domus“ savininkai Roberta ir Andrius Blekaičiai reikšmingai prisidėjo prie Birštono kurorto gastronominės kultūros ir svetingumo paslaugų sektoriaus augimo.
2018 m. atidarytas jų pirmasis restoranas „Old Town Grill“ tapo svarbia kurorto maitinimo sektoriaus dalimi. Restorane kuriamas sezoninis meniu, vyksta įvairūs renginiai – nuo šeimos švenčių iki verslo susitikimų ir konferencijų. Restoraną renkasi ir kurorto gyventojai, svečiai, ir aukščiausio rango valstybės vadovai, tarp jų – Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana. Atidarydama šį restoraną, jauna šeima investavo visas savo santaupas, tikėdama Birštono kurorto potencialu ir savo idėja.
2021 m. Birštono kultūros centre duris atvėrė „Namų restoranas“, dar labiau sustiprinęs aukšto lygio maitinimo paslaugų plėtrą kurorte. Restoranuose rengiamos degustacinės vakarienės, komanda nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja gastronominiuose renginiuose ir konkursuose.
Roberta ir Andrius Blekaičiai 2025 m. svečiams atvėrė atnaujinto viešbučio „Domus“ duris. Po atliktos vidaus renovacijos istorinis pastatas įgavo naują veidą, išlaikydamas bei dar labiau išryškindamas savo istorinę vertę.
2019 m. Birštono ir Prienų krašto laikraščio „Gyvenimas“ padėkos šventėje Roberta ir Andrius Blekaičiai pelnė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nominaciją „Sėkmės žingsnis“, o 2025 m. – nominaciją „Už ateitį kurti gimtajame krašte“. 2022 m. Birštono savivaldybės apdovanojimuose „Rudens kraitė“ „Namų restoranas“ pelnė „Originaliausios terasos“ nominaciją.
Roberta ir Andrius Blekaičiai augina du vaikus. Savo darbu ir pavyzdžiu nominantai prisideda prie Birštono, kaip svetingo, kokybiškas paslaugas teikiančio kurorto, augimo ir jo žinomumo didinimo.
Rūta Smailienė – už pilietiškumą, patriotiškumą ir asmeninį pavyzdį.
Rūta Smailienė – ilgametė Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnė, veiklą vykdanti Birštono ir Prienų rajono savivaldybių teritorijoje.
Tarnybą bausmių vykdymo sistemoje ji pradėjo 2010 m. ir atsakingai rūpinasi Birštono savivaldybėje gyvenančių nuteistųjų socialine integracija, ugdo jų gebėjimus gyventi nenusikalstant, organizuoja užimtumo didinimo, priklausomybių prevencijos ir teisės pažeidimų mažinimo priemones.
Pareigūnė aktyviai bendradarbiauja su Savivaldybėje veikiančiomis organizacijomis, yra Vaiko gerovės ir Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijų narė. Prisidėjo prie Lietuvos probacijos tarnybos ir Birštono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ir įgyvendinimo – asmenys atlikti šią bausmę nukreipiami atlikti į Savivaldybei pavaldžias įstaigas.
Praėjusiais metais ji vykdė daugiau kaip 80 asmenų priežiūrą, o Birštono savivaldybėje gyvenantys prižiūrimieji pakartotinai nenusikalto. Taikydama motyvacines priemones ir programą „Elgesys–pokalbis–pasikeitimas“, ji prisideda prie realių teigiamų pokyčių – 2025 m. apie 50 klientų dalyvavo elgesio korekcinėse programose ir gavo specialistų pagalbą.
Didelį dėmesį pareigūnė skiria nepilnamečiams ir jaunimui – bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, šeimomis, dalyvavo projektuose „Jungtys“ ir „TAPK“, vykdo prevencinius susitikimus su mokiniais ir jų tėvais.
Už nepriekaištingą tarnybą ir darbo rezultatus Rūta Smailienė ne kartą skatinta.
Nominantė, su šeima grįžusi iš užsienio, Birštone gyvena jau apie 20 metų. Ji yra trijų vaikų mama, puoselėjanti šeimoje patriotiškumą ir sveiką gyvenimo būdą. Nominantė yra aktyvi Birštono bendruomenės narė, dalyvauja kultūriniuose ir sporto renginiuose, o nuo 2025 m. įsitraukė į Krašto apsaugos savanorių pajėgų veiklą. Socialinėse iniciatyvose dalyvaujanti pareigūnė taip pat kuria fotografijas, kurios naudojamos viešinant probacijos veiklą ir pristatomos parodose.
Vilmos ir Vytauto Lėckų šeima – už atsakingą ūkininkavimą gimtajame krašte ir bendruomeniškumą.
Vilma ir Vytautas Lėckai, kartu su sūnumis Valdu, Viliumi ir Vilmantu, tęsdami senelių ir tėvų tradicijas, kuria šeimos gerovę savo gimtajame Birštono krašte. Tai pareiginga, sąžininga, darbšti ir draugiška šeima. Jautrūs kito žmogaus likimui, rūpestingi ir atjautūs, prireikus pagalbos visada dalijasi gerumu bei palaikymu. Aktyvi darbinė ir visuomeninė veikla yra neatsiejama šios šeimos gyvenimo dalis.
Vytautas Lėckas, užaugęs ūkininkų šeimoje, tęsia tėvų kelią ir šeimos gyvenimą sieja su ūkininkavimu. Šeima turi savo ūkį, kuriame nuoširdžiai ir atsakingai dirba visa Lėckų šeima. Ūkis jiems – ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir gyvenimo būdas, paremtas sąžiningu darbu, atkaklumu ir pagarba tam, kas kuria rytojų. Plėtodami ūkį jie prisideda prie vietos ekonomikos stiprinimo – sukūrė šešias darbo vietas, sudarydami galimybes žmonėms dirbti ir kurti ateitį savo krašte.
Šeima aktyviai dalyvauja Birštono vienkiemio bendruomenės gyvenime – prisideda prie renginių, talkų, iniciatyvų, remia bendruomenės veiklas ir darbu, ir parama.
Vytautas Lėckas taip pat dalyvauja Ūkininkų sąjungos, Sūrininkų asociacijos, „Rotary“ klubo veiklose. Vilma Lėckienė yra ne tik puiki sūrių gamintoja, bet ir atsakinga bei kruopšti UAB „Prienų šilumos tinklai“ darbuotoja.
Šeimoje auga trys sūnūs, kuriems tėvai kasdien savo pavyzdžiu perduoda esmines vertybes – meilę šeimai, darbštumą, atsakomybę, bendruomeniškumą, pagarbą žmonėms ir savo šaliai. Sūnūs Valdas ir Vilius šiuo metu studijuoja ir dirba, o Vilmantas dar mokosi Birštono gimnazijoje. Šios šeimos gyvenimas ir veikla yra prasmingas indėlis į Birštono krašto bendruomenės stiprinimą.