Bibliotekoje nuvilnijo „Skaitmeninė banga“: kaip atpažinti kibernetines pinkles?

Vasario10 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje paminėta Saugesnio interneto diena. Šia proga surengtas Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) inicijuotas renginys „Skaitmeninė banga“, sukvietęs gyventojus stiprinti savo atsparumą virtualioje erdvėje.
Skaitmeniniai įgūdžiai – ne prabanga
Renginį pradėjusi bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Vabolienė pabrėžė, kad sparčiai tobulėjant technologijoms, skaitmeninis raštingumas tapo būtina sąlyga kiekvienam. Pasak jos, gebėjimas užtikrintai valdyti išmaniąsias sistemas yra pagrindinis įrankis, leidžiantis sėkmingai įsitvirtinti šiuolaikinėje visuomenėje ir darbo rinkoje.
Kaip neapsigauti interneto vandenynuose?
Pagrindinį pranešimą „Kibernetiniai sukčiai ir kaip nuo jų apsisaugoti?“ skaitė RRT Strateginio valdymo grupės vyresnioji patarėja Vaida Juknienė. Viešnia išsamiai apžvelgė šiandienines grėsmes ir pateikė praktinių patarimų, kaip apsaugoti asmeninius duomenis bei finansus.
Paskaitos metu dalyviai susipažino su populiariausiomis apgavysčių formomis:
- Melagingais el. laiškais ir SMS žinutėmis;
- Netikrais skambučiais;
- Fiktyviomis internetinėmis parduotuvėmis bei investavimo pasiūlymais.
Pranešėja akcentavo, kad įtarimą turėtų sukelti neaiškus siuntėjo adresas, gramatinės klaidos, prašymai pateikti konfidencialią informaciją bei dirbtinai kuriamas skubos jausmas.
Atsakymai į rūpimus klausimus
Renginio pabaigoje užsimezgė gyva diskusija – dalyviai aktyviai domėjosi skaitmeninio saugumo iššūkiais, su kuriais susiduria kasdienybėje. Į visus susirinkusiųjų klausimus išsamiai atsakė RRT atstovė.
Susitikimą apibendrino bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, kuri padėkojo lektorei už vertingas žinias, o dalyviams – už sąmoningumą ir norą tobulėti technologijų pasaulyje.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija