Vasario 5-oji – Šv. Agotos diena

Vasario 5 dieną Strielčių bibliotekoje sklandė ypatinga nuotaika – čia vyko jaukus rytmetis ir edukacinė veikla, skirta Šventosios Agotos duonos dienai paminėti. Renginyje dalyvavo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su savo mokytojomis: A. Pranckevičiene, A.Struckiene, L.Bendinskiene, D. Laukaitiene.
Edukacijos metu vaikai žaidė smagius žaidimus, klausėsi eilių ir pasakų apie duoną, susipažino su įvairiais grūdais bei miltais. Ypatingą nuotaiką kūrė gyva muzika – vaišindamiesi Strielciu bibliotekos bibliotekininkes Daivos Mockevicienes kepta duona, patys tepdami ją sviestu ir medumi, vaikai klausėsi kanklių skambesio. Kanklėmis grojo Rima Vilkienė.
Rytmečio pabaigoje vaikai atliko prasmingą, gerumo kupiną užduotį – kruopščiai ir gražiai supakavo duonos riekeles, kurias nunešė dovanų Strielčių globos namuose gyvenantiems senoliams. Šis nuoširdus gestas tapo gražia Šventos Agotos dienos žinute apie dalijimąsi, rūpestį ir pagarbą duonai bei žmogui.
