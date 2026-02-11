Vasario 5 d. Šilutėje vyko 2025 metų Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos organizuojami tradiciniai „Metų specialisto“ apdovanojimai.
Šis renginys skirtas atkreipti dėmesį į visuomenės sveikatos specialistų darbo svarbą ir pagerbti tuos, kurie savo darbais, iniciatyvomis bei prasmingomis idėjomis praėjusiais metais reikšmingai prisidėjo prie visuomenės sveikatos stiprinimo ir gerovės.
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojai džiaugiasi, kad šių metų „Metų specialisto“ apdovanojimas atiteko mūsų visuomenės sveikatos specialistei, vykdančiai visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą – Rimai Jaškevičienei. Ji buvo nominuota už kūrybišką ir nuoseklų fizinio aktyvumo skatinimą, įkvepiant bendruomenę gyventi aktyviai ir sveikai.
Linkime energijos, kūrybinio polėkio ir sėkmės įgyvendinant naujas prasmingas idėjas, toliau telkiant ir stiprinant sveikesnę, sąmoningesnę bendruomenę.
Prienų r. VSB informacija