Duona ant stalo – tai bendrystė bei dėkingumas už kasdienį gyvenimą

Globos namų gyventojai susirinko į jaukią, šiltą edukacinę popietę, kurioje dalijosi prisiminimais apie duoną.
Šv. Agotos – Duonos diena lietuvių kultūroje ir krikščioniškoje tradicijoje užima ypatingą vietą. Tai diena, kai žmogus sustoja, pažvelgia į kasdienį, bet kartu šventą maistą – duoną. Ji nuo seno buvo ne tik pagrindinis maistas, bet ir gyvenimo, darbo, tikėjimo bei bendrystės simbolis. Ne veltui duona visada buvo laikoma pagarbioje vietoje – ant stalo.
Lietuvio gyvenime duona gimsta iš žemės, prakaito ir kantrybės. Tai ilgas kelias – nuo grūdo pasėjimo iki kepalo ant stalo. Šis kelias moko kantrybės, atsakomybės ir dėkingumo. Todėl ir šv. Agotos dieną pašventinta duona buvo laikoma ypatinga – saugančia namus nuo nelaimių, vienijančia šeimą ir bendruomenę.
Apie šią ypatingą duonos reikšmę jautriai kalbėjo lietuvių rašytojai. Justinas Marcinkevičius savo kūryboje duoną siejęs su žmogaus sąžine, darbu ir ryšiu su gimtąja žeme. Jo mintyse duona nėra tik maistas – tai tylus kasdienis žmogaus pasižadėjimas gyventi dorai, atsakingai ir su meile. Duona niekada nebuvo švaistoma – ji buvo dalijama, saugoma, gerbiama. Vincas Krėvė duoną siejo su namais, motinos šiluma, vaikystės prisiminimais. Duona – tai ir saugumo, ir sugrįžimo simbolis, jungiantis kartas. Duona jo kūriniuose tampa tarsi tylus liudytojas, perduodantis vertybes iš senolių vaikams.
Krikščioniškoje tradicijoje duona įgauna vis gilesnę prasmę – ji tampa dvasinės stiprybės, aukos ir palaiminimo ženklu. Šv. Mišiose pašventinta duona primena, kad žmogus gyvas ne vien kasdieniu maistu, bet ir tikėjimu, viltimi, bendryste. Ji kviečia dalintis, būti atidžiam kitam ir dėkingam už tai, ką turime.
Šv. Agotos – Duonos diena kviečia iš naujo atrasti paprastų dalykų vertę. Ji priminė visai Globos namų bendruomenei, kad tikroji stiprybė slypi pagarboje – darbui, žmogui, tradicijoms. Duona ant stalo – tai ne tik sotumas, bet ir ramybė, susitelkimas, šilti pokalbiai, bendrystė bei dėkingumas už kasdienį gyvenimą.
Prienų globos namų socialiniai darbuotojai: Irena Laukaitytė, Jūratė Kuzmickienė,
Gintas Mikalauskas
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
