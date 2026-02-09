Patvirtintas biudžetas, priimti kiti svarbūs sprendimai

Praėjusį penktadienį vykusio pirmojo 2026 metų Birštono savivaldybės tarybos posėdžio pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkojo visiems kalėdiniu laikotarpiu originaliai, kūrybiškai, jaukiai puošusiems savo namus, įmones, įstaigas ir apdovanojo Birštono savivaldybės kalėdinio laikotarpio aplinkos puošimo konkurso nugalėtojus. Komisijos sprendimu „Šventiškiausiai papuošta įstaiga“ buvo pripažinta Birštono viešoji biblioteka, „Šventiškiausiai papuošta sodyba“ – Eitmyros ir Tado Grybauskų sodyba, o „Publikos simpatijų“ nominacija skirta oficialioje merės socialinio tinklo Facebook paskyroje daugiausia paspaudimų „patinka“ sulaukusiam objektui – Kristinos Stankevičienės įmonės „KrisLin Gallery“ vitrinai.
Posėdyje priimti sprendimai visais 16 darbotvarkėje įrašytų klausimų. Birštono savivaldybės taryba patvirtino Birštono savivaldybės 2026-2028 metų strateginį veiklos planą ir biudžetą.
Didžiausią Birštono savivaldybės biudžeto pajamų dalį sudarys gyventojų pajamų mokestis, o didžiausia išlaidų dalis numatyta skirti infrastruktūros objektų priežiūrai ir modernizavimui, švietimui, Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui. Taip pat biudžeto lėšos paskirstytos kultūros ir sporto puoselėjimui, visuomenės sveikatos rėmimui, socialinei paramai ir paslaugų teikimui, turizmo skatinimui, verslo vystymui ir urbanistinei plėtrai. Visoms šioms sritims planuojama skirti daugiau kaip 18 mln. Eur.
Tarybos nariams Birštono savivaldybės 2024 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą pristatė Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pavaduotoja Laura Leveckienė. Ataskaitoje pateikta gyventojų demografinė situacija, pagrindiniai sveikatos rodikliai ir jų pokyčiai.
Taryba patvirtino Birštono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2025 metų ataskaitą. Praėjusiais metais šios programos lėšos buvo paskirstytos 14 priemonių pagal Birštono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos patvirtintas prioritetines sritis – psichikos sveikatos stiprinimą, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimą, aplinkos sveikatą ir kitas. Šioms priemonėms įgyvendinti panaudota 19 600 Eur.
Pritarta ir Birštono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 metų priemonių vykdymo ataskaitai. 19 596 Eur programos lėšų panaudota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai, o 42 849 Eur – aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms, tokioms, kaip statybinių medžiagų, turinčių asbesto, išvežimui, lietaus nuotakynės įrengimui ir kitoms.
Taryba pritarė Birštono savivaldybės gyventojų 2026 metų užimtumo didinimo programai, kuri skatins gyventojų užimtumą, integruos juos į darbo rinką bei mažins socialinę atskirtį. 2025 m. gruodžio 31 d. Birštono savivaldybės teritorijoje buvo registruoti 123 gyvenantys bedarbiai. Programai įgyvendinti planuojama panaudoti 17 400 Eur Savivaldybei skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Posėdyje patvirtintas ir naujas Nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų projektų finansavimo Birštono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas. Jame nustatyta projektų finansavimo, paraiškų teikimo ir vertinimo, lėšų skyrimo, naudojimo, kontrolės bei atsiskaitymo tvarka. Kaip ir kiekvienais metais, lėšos NVO, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms finansuoti numatytos Birštono savivaldybės biudžete.
Taryba pritarė Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžių perskaičiavimui – visų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms atnaujintos metinės pastoviosios ir kintamosios rinkliavos dedamosios bei konteinerių pakėlimo įkainiai. Rinkliavos dydžiai perskaičiuoti siekiant, kad surenkamos įmokos padengtų būtinąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas. Sprendimas įsigalios 2026 m. balandžio 1 d.
Taryba taip pat pritarė sprendimo projektui, kuriuo Nacionalinė švietimo agentūra Birštono savivaldybės administracijai perduoda Birštono gimnazijai skirtą kalbų laboratorijos įrangą ir 28 nešiojamuosius kompiuterius.
Taryba patvirtino Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą. Jame nustatytas atlyginimo už vaikų, ugdomų Birštono savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dydis, jo apskaičiavimo bei mokėjimo tvarka ir lengvatos. Naujajame tvarkos apraše mokestis ugdymo reikmėms pervadinamas atlyginimu už ugdymo sąlygų palaikymą ir jo dydis nustatomas susiejant su minimaliąja mėnesine alga. Nuo 2026 m. vasario 1 d. mokestis bus 13,836 Eur, o liepos–rugpjūčio mėnesiais – 34,59 Eur. Taip pat, įvertinus išaugusias maisto produktų, paslaugų kainas ir patiekalų gamybos sąnaudas, nustatyta nauja maitinimo kaina.
Birštono savivaldybės informacija
-
Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-