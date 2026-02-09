Karolio sukurto turizmo verslo varikliukas – pozityvumas, išmonė ir drąsa bandyti

Prieš pusę metų Jundeliškėse, netoli senojo Ustronės dvaro, iškilo šiuolaikiškas dvarelis. Apsnigtų kaimo apylinkių fone pilkas „Birštono dvarelio“ pastatas išsiskiria moderniu skandinavišku stiliumi, dideliais langais. Kaimiškoje dvarelio menėje šilta ir jauku, padengti stalai laukia turistų, po ekskursijos Birštone autobusu atvykstančių sušilti, gerai praleisti laiką su muzika ir dainomis, paskanauti tradicinio dzūkiško maisto.
„Išmoksti ir padarai…“
Dvarelio šeimininkas, mažosios bendrijos „Birštono turai“ įkūrėjas ir savininkas birštonietis Karolis Rutkauskas svetingai pakviečia apsidairyti, pasigrožėti ant palangių pūpsančiomis kvapiosiomis pelargonijomis, skoningai parinktomis interjero detalėmis: prie krosnies priderintais indais, šiaudiniais sodais, paveikslais, šviestuvais. Jau keliolika metų turizmo srityje besisukantis verslininkas atviras: šiam svajonių projektui įgyvendinti plyname sklype jam prireikė penkerių metų, per kuriuos galvoje atsirado ne vienas žilas plaukas. Nors dvarelį statė be banko paskolos, nuo įvairių dokumentų tvarkymo neišsisuko, nes, siekdamas europinės paramos įsikūrimui ir tautinio paveldo sklaidai kaimiškose vietovėse, teikė paraišką pagal Birštono ir Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategiją.
– Pirmą kartą rašiau verslo planą. Teko įvykdyti daugybę konkurso sąlygų, kad įmonė atitiktų pareiškėjams keliamus reikalavimus, ir pačiam prisiimti įsipareigojimus. Gelbstint per Covido pandemiją įsigytam santechnikos prekių verslui, kuris pagerino įmonės apyvartą, sustiprino ją finansiškai, paraiška buvo pripažinta tinkama. Projekto įgyvendinimo laikotarpis taipogi buvo nelengvas, teko sutvarkyti šūsnį dokumentų, gauti leidimus statybai, spaudė terminai, buvo baimės, kad prarasiu finansavimą, – neslepia verslininkas. Visgi, pasak jo, šioje situacijoje jis įgijo vertingos patirties. – Kai žinai, kad turi padaryti, vertiesi per galvą, išmoksti ir padarai.
Šiandien Karolis juokiasi, kad, net ir pastačius dvarelį, nuo tokio įtempto ritmo dar negalėjo atsipalaiduoti. Naujųjų metų išvakarėse galvoje vis sukosi mintis, kad, ko gero, dar kažką pražiūrėjo…
Keliautojams siūlo pilną paslaugų paketą
Turistiniu požiūriu žiemos sezonas yra ramesnis, galėtų atsipūsti nuo darbų. Tačiau verslininkas sako, kad ne jo būdui sėdėti be veiklos. Aprodydamas tuščias dvarelio patalpas, užsimena apie tai, kaip planuoja jas įveiklinti.
– Birštone organizuojame ekskursijas grupėms. Susidūrėme su tokia problema. Po aktyviai praleisto laiko žmonės išalksta ir klausia, kur jie galėtų pavalgyti. Pradžioje tardavomės su kolegomis, ieškodavome, kokia maitinimo įstaiga galėtų priimti. Tačiau ne viskas ėjosi sklandžiai, o mes siekėme kokybiško aptarnavimo. Todėl nusprendžiau įsigyti žemės sklypą šalia kurorto, jame pastatyti „Birštono dvarelį“ ir klientams pasiūlyti pilną paslaugų paketą – su ekskursijomis, kulinarinio paveldo edukacijomis, gurmaniška patirtimi, kultūrinėmis tradicijomis bei dzūkišku nuoširdumu, – Karolio teigimu, toks verslo modelis yra lankstesnis ir geriau veikia.
Išalkusiems turistams „Birštono dvarelis“ siūlo specialų meniu, į kurį įtraukti sūdyti lašinukai su raugintomis daržovėmis, pečiuje kepta duona, naminiu sviestu, grybų sriuba, kokorai su kanapių padažu, grikių boba. Vietinės šeimininkės patiekalus ruošia, prisitaikydamos prie sezono.
Dvarelio šeimininkas svarsto šiemet svečių grupėms pasiūlyti edukacijas, kuriose ir jie patys, prižiūrint virtuvės šefui, pasigamintų tradicinį dzūkų maistą.
– Žmonės daug keliauja, visko yra matę ir patyrę įvairių pramogų, tačiau šiuolaikinėje visuomenėje labai trūksta bendravimo. O maisto ruošimas ir bendra patirtis suartina, suteikia pretekstą pokalbiui, paskatina užmegzti žmogiškuosius ryšius, – verslininkas remiasi japonų, kurie rengia tokias edukacijas įmonių darbuotojams, patirtimi.
– Norime, kad Birštono lankytojai išsivežtų kuo puikiausius įspūdžius, mus, kaip turizmo paslaugų organizatorius, parekomenduotų ir kitiems, todėl pažintines programas, degustacijas, užstalės veiklas parenkame pagal grupės individualius pageidavimus. Turime puikių edukatorių, atlikėjų, kurie užima svečius – ir mūsų krašto papročius, liaudies muziką pristato, ir pakviečia bendrai dainai bei žaidimams, – sako verslininkas.
Jo teigimu, kurortą dėl puikios geografinės padėties atranda vis naujų miestų ir šalių gyventojai. Yra tekę aptarnauti ir keliautojus iš Latvijos, Izraelio.
Nuo dviračių nuomos iki ekskursijų organizavimo
Prisimindamas verslo pradžią, Karolis Rutkauskas pabrėžia, kad jį visuomet domino besivystanti, daug neišnaudoto potencialo turinti turizmo sritis.
– Į šią sritį orientavausi kryptingai. Dar studijuojant taikomąją istoriją, visi mano rašto darbai buvo susiję su turizmu ir Birštonu, kaip turistine vietove. Į gimtąjį miestą sugrįžau 2007 metais, pradėjau dirbti Birštono turizmo informacijos centre. Manau, kad atsidūriau tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku. Kaip tik prasidėjo kurorto atgimimas, sulig ES fondų parama pagyvėjo verslo investicijos. Buvo labai įdomus laikas: mezgėsi pažintys su naujais žmonėmis, dalyvavome turizmo parodose, kūrėme naujus produktus, galinčius geriau pristatyti Birštono kurortą, ieškojome būdų, kaip formuoti jo įvaizdį, prasidėjo žurnalistų infoturai, organizavome ekskursijas. Į Turizmo informacijos centrą užsukdavo nemažai lankytojų, kuriems tekdavo patarpininkauti dėl norimos paslaugos. Tuomet ir pagalvojau, kad galėčiau šalia turimų muzikos mokytojo ir turizmo konsultanto darbų susikurti sau papildomą verslą, – anot Karolio, verslo idėja gimė iš dažno lankytojų klausimo, kur jie Birštone galėtų išsinuomoti dviračius.
Jis nusipirko pirmuosius dvidešimt ne pačių geriausių dviračių, atidarė nuomos punktą, tačiau – koks sutapimas – tuo pat metu kurorte atsirado dar du privatūs asmenys, teikiantys tokią pačią paslaugą, vienas jų jau turintis patirties šioje srityje.
Visgi Karolis po pirmo, ne visiškai sėkmingo bandymo verslauti, nenuleido rankų. Konkurencija jį paskatino tobulinti dviračių nuomos paslaugą, šiuo metu jo vadovaujama įmonė turi 120 dviračių, kuriuos nuomoja ne tik Birštone, bet ir Druskininkuose poilsiaujantiems žmonėms.
Anuomet, pastebėjęs, kad į Birštoną atvyksta nemažai turistų grupių, K.Rutkauskas pradėjo svarstyti, kaip juos būtų galima sudominti, įdomiau pristatyti kurortą, kokių pasiūlyti pramogų, kad čia jie praleistų daugiau laiko. Todėl įsigijo turistinių elektromobilių, kuriais atvykėlius pradėjo vežioti po miestą. Šiandien ekskursijų su gidu, pramoginių ir aktyvaus laisvalaikio programų organizavimas įmonių kolektyvams, keliautojų grupėms tapo jo sukurtos įmonės „Birštono turai“ verslo niša.
Verslininko teigimu, atvykusiems į Birštoną įmanoma pasiūlyti daug ir įvairių patirčių, iš kurių pagal užsakovų pageidavimus sudėliojamas pilnas kelių valandų trukmės programos paslaugų paketas.
Miesto svečiai paprastai pasivažinėja po Birštoną „City Tour“ elektromobiliu, aplanko vietas ir objektus, susijusius su miesto istorija, kurortiniu gydymu, mineralinio vandens gavyba, išpilstymu, panaudojimu sveikatinimo reikmėms. Norintiems pasižvalgyti į kurortą iš upės pusės, užsakomas pasiplaukiojimas laivu. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams siūlomas turas dviračiais po Birštono Nemuno kilpą. Arba išnuomojamos baidarės, sudaromi plaukimo Verknės upe maršrutai. Turizmo organizatorius gali pasirūpinti ir įmonių renginių organizavimu, pradedant nuo scenarijaus iki apgyvendinimo.
Nenuleido rankų – kūrė naujus verslo planus
Karolis pasidalina, kad bene sunkiausi turizmo verslui buvo pandemijos metai. „Atvirai sakau, patyriau panikos atakų: namas pradėtas statyti, pinigų trūksta, pradėjau svarstyti, kaip išsisukti iš šios situacijos,“– neslepia verslininkas.
Tuomet jam atėjo mintis, kad, nepaisant Covido ir suvaržymų, visi vaikai nori patirti Kalėdinių švenčių džiaugsmą. „Elektromobilį papuošėme šventine simbolika, pasikvietėme puikaus balso Kalėdų senelį, paskelbėme, kad saugiai atvyksime į lopšelius-darželius. Sulaukėme tiek daug skambučių ir užsakymų, kad nespėjome atsakinėti. Išgelbėjome vos kelių grupių vaikų Kalėdas, surengę muzikinius pasirodymus po grupių langais, dėl sugriežtintų apribojimų likusius teko atšaukti. Vaikams, prilipusiems prie langų, byrėjo ašaros matant Kalėdų senelį, o jo atneštas dovanas auklėtojos įsitraukė virvėmis pro langus, – Karolis iki šiol negali pamiršti šios patirties.
Verslininkas yra bandęs teikti ekskursijų elektromobiliu paslaugas ir kruizinių laivų keleiviams Klaipėdoje, tačiau suprato, kad tokio didelio darbo krūvio nepaveš. Šiuo metu jo įmonės elektromobiliai važinėja Birštone ir Druskininkuose.
„Dirbti dėl savęs ir šeimos yra puiku“
Karolis pabrėžia, kad „Birštono turai“ yra visos šeimos verslas, į kurį įsitraukusi ne tik žmona Aušra, dirbanti turizmo ir svetingumo srityje, bet ir jo mama Vilija. Šiuo metu versle sukasi penkiese – šešiese.
– Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, būtų sudėtinga remtis vien tik samdomais darbuotojais, į verslą ir pačiam reikia įdėti daug pastangų ir širdies. Esu dėkingas žmonai už palaikymą, patarimus, kurie mane „įžemina“, labai vertinu mamos pagalbą – ji turi patirties konditerijoje, moka bendrauti su žmonėmis, veda ekskursijas, edukacijas, taip man palikdama erdvės kitoms veikloms, – kalba Karolis.
Karolis norėtų į „Birštono dvarelį“ sukviesti visų kurorto svetingumo srityje dirbančių įmonių atstovus, jiems pristatyti „Birštono turų“ teikiamas paslaugas ir programas, pavežioti po miestą elektromobiliu, kad jie geriau pažintų Birštono įdomybes ir privalumus bei galėtų apie tai papasakoti atvykstantiems poilsiautojams.
– Mes visi, dirbantys ir gyvenantys Birštone, turime ne vien siaurai pristatyti savo teikiamas paslaugas, bet ir plačiai garsinti Birštoną, pristatyti atvykusiems tai, ką turime geriausio – istoriją, kultūrą, tradicijas, gydomuosius gamtos turtus ir pramogas, – įsitikinęs K.Rutkauskas.
Jam norėtųsi, kad lietuviai, užuot leidę pinigus užsieniuose, daugiau naudotųsi vietinėmis turizmo paslaugomis, o tai priklauso ir nuo to, kaip patys birštoniečiai reprezentuoja savo miestą.
Verslininko pastangos į kurortą pritraukti daugiau lankytojų buvo pastebėtos ir įvertintos. Šiemetinėje „Gyvenimo“ laikraščio padėkos šventėje Birštono savivaldybė verslininkui skyrė nominaciją už Birštono kurorto garsinimą.
Vieną koją į Jundeliškes įkėlęs Karolis prasitaria, kad jam norėtųsi daugiau nuveikti ir dėl šios gražios vietovės, kurioje daugėja naujakurių, kuriasi verslai. Jis džiaugiasi, kad su „Birštono vandentiekio“ pritarimu ir pagalba kaime buvo įvestas vandentiekis ir nuotekų tinklai. Ateityje jis norėtų skirti daugiau laiko bendruomeninei veiklai. Pasak jo, susibūrę vietiniai gyventojai turėtų daugiau galimybių gauti finansavimą viešųjų erdvių sutvarkymui, gyvenimo kokybės pagerinimui.
Sutikęs pasidalinti nuo nulio sukurto verslo patirtimi, kuri nestokojo išbandymų, K.Rutkauskas savo pavyzdžiu ir kitus drąsina bandyti išvystyti turimą verslo idėją.
„Pinigai lengvai ir greitai neateina, reikia rizikuoti, įdėti pastangų, bet dirbti sau, turėti pragyvenimo šaltinį šeimai yra puiku,“ – reziumuoja verslininkas.
Dalė Lazauskienė