Veiverių kraštas turi kuo didžiuotis

Gera gyventi ten, kur žmonės nebijo prisiimti atsakomybės už savo kraštą ir tiki, jog net ir maži darbai turi prasmę, nes per mažo rūpesčio niekada nebūna. O kai pastangos nelieka nepastebėtos, geras pavyzdys užkrečia ir kitus, pamažu gimsta įvairios iniciatyvos, auga stipri bendruomenė.
Veiverių krašto žmonės už įvairias iniciatyvas taip pat turi kam padėkot, tad paskutinį sausio penktadienį iškilmingame Veiverių seniūnijos padėkos vakare nuoširdus ačiū ištartas beveik dviems dešimtims šio krašto gyventojų.
Šiemet gyventojų balsais ir komisijos sprendimu nominacijų laureatais tapo: Deimantė Bitinaitytė (Metų jaunasis talentas), Vaidas Mitrikevičius (Metų gerumo poelgis), Jurgita Bartkevičienė (Metų savanorio nominacija), Laimutė Barkauskienė (Metų partneris), Jolita ir Deimantas Kairiūkščiai (Metų ūkininkas), Romualda Spūdienė (Tradicijų puoselėtoja), Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-oji rinktinė (Metų organizacija), Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas (Už ilgametę veiklą seniūnijai), o didžioji pelėda įteikta Žydrūnui Šakočiui.
Už aktyvią visuomeninę veiklą, nuolatinę pagalbą ir bendruomeniškumą taip pat padėkota Donatui Lapinskui, už meilę praeičiai, ilgametį ir prasmingą darbą renkant, saugant bei kaupiant senovinius daiktus, kurie šiandien sudaro vertingą muziejinę kolekciją, Rymantui Krunglevičiui, už neįkainojamą indėlį į visuomeninę veiklą, kūrybiškumą, draugiškumą, iniciatyvumą, atsakingumą ir aktyvų prisidėjimą prie bendruomenės gerovės Monikai Grėbliauskaitei; už aukštus pasiekimus muzikos srityje, atkaklumą, kūrybiškumą ir pastangas, kurios pripažintos konkursuose, Rusnei Jaloveckaitei; už išskirtinę kūrybą, kuri gimsta iš rankų, širdies ir protėvių tradicijų, Gražinai Berezun; už aktyvią visuomeninę veiklą, negailint nei laiko, nei pastangų bendruomenės labui, Vidui Pažėrai, o už nuoširdų iniciatyvų poelgį ir geranorišką norą kurti bendrystę, kuri šildo žmonių širdis, Aurimui Jankauskui.
Nevarbu žiema ar vasara – veiveriškiai visuomet aktyviai puošia savo sodybas, gražina viešas ir privačias įstaigas, stengiasi, kad miestelyje visuomet būtų jauku ir gražu. Praėjusiais metais čia sužibo kalėdinių eglučių paroda, kurios metu buvo renkamos gražiausios eglutės. Šio konkurso nugalėtojai – Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro šokių kolektyvas „Diva dance (I vieta), Suvalkijos gimnazijos Veiverių Tomo Žilinsko skyriaus 3 klasės mokiniai (II vieta), Sporto ir sveikatingumo klubas „Veiva“, direktorė Daiva Macijauskienė (III vieta)– pasveikinti ir renginio metu.
Šventinio vakaro metu skambėjo daug nuoširdžių žodžių, padėkų. Prie sveikinimų prisidėjo ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė, Seimo narė Jūratė Zailskienė, Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda bei Veiverių seniūnijos seniūnas Vaclovas Ramanauskas ir jo pavaduotoja Joana Kėvalienė. Šventę vainikavo grupės 16 hz koncertas.
„Gyvenimo“ informacija
Algirdo Naudžiaus nuotrauka
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
