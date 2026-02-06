Savivaldybės biudžetas yra įtemptas, bet atlieps svarbiausius poreikius

Prienų rajono savivaldybės 2026–2028 metų biudžetas patvirtintas. Ar pakaks lėšų svarbiausiems poreikiams ir numatytiems darbams atlikti, įgyvendinamiems ir būsimiems projektams koofinansuoti, sausio 30 d. surengtoje spaudos konferencijoje rajono žiniasklaidos atstovams komentavo meras Alvydas Vaicekauskas, jo komandos nariai, Administracijos skyrių specialistai.
Mero A.Vaicekausko teigimu, rengiant biudžeto projektą, buvo įdėta daug darbo ir pastangų, jis aptartas frakcijoje, su valdančiosios koalicijos partneriais, pristatytas Tarybos kolegijoje, diskutuota su opozicija, daliai jos racionalių pasiūlymų pritarta.
„Bet yra tam tikros ribos, labai atidžiai lėšas dėliojome. Numanome, kur gali kilti didžiausios įtampos, juolab iš verslo girdisi įvairių baimių ir grėsmių, todėl negalime atsipalaiduoti. Privalome gyventi iš esamų išteklių ir neišlaidauti,“ – pastebėjo meras.
Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė teigė, kad šiemetinis biudžetas įtemptas. Pasak jos, Gyventojų pajamų mokesčio surinkta vos 10 tūkst. eurų daugiau, jeigu ši tendencija, priklausanti ir nuo ekonominės situacijos, ir nuo dirbančiųjų skaičiaus, išliks, ateityje bus nelengva tesėti įsipareigojimus.
Visgi skyriaus vedėja pasidžiaugė, kad pavyko patvirtinti didesnius asignavimus imliausioms lėšų požiūriu sritims – švietimui, socialinei paramai, sveikatos priežiūrai, visiems metams paskaičiuoti ir atlyginimai biudžetinių įstaigų darbuotojams. Darbo užmokesčio fondas šiemet didėja 2–3 mln. eurų – dėl minimalios algos ir bazinių dydžių, pagalbos mokiniui specialistų atlyginimų augimo.
Šiemetiniai rūpesčiai susiję su papildomomis išlaidomis, kurias Savivaldybė patirs, prisidėdama prie europinių projektų įgyvendinimo, finansuodama netinkamas ir kitas ES projektų išlaidas. Visgi mero įsitikinimu, ten, kur iš projektų skiriamas nepakankamas finansavimas, Savivaldybė turi investuoti papildomai, kad renovuojami viešosios paskirties pastatai būtų pilnai sutvarkyti ir prie jų netektų grįžti 10–20 metų.
Kaip patikslino Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė, šių metų Investicijų programoje numatyta 10,5 mln. eurų iš ES fondų, valstybės ir savivaldybės lėšų. Savivaldybės dalis sudaro 2,2 mln. eurų.
Ir prie „Žiburio“ gimnazijos buvusių dirbtuvių pastato, kuriame įrenginėjamos STEAM mokymo laboratorijos, ir prie Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Revuonos gatvėje rekonstrukcijos darbų užbaigimo Savivaldybė numačiusi prisidėti po 0,5 mln. eurų, todėl meras neatmeta galimybės skolintis, nors ieškoma ir kitų būdų gauti finansavimą. Meras padėkojo Administracijos specialistams, kurie, pasinaudoję galimybe, parengė paraišką ir buvo gauta lėšų PSPC pastato apšiltinimui.
Ateityje Savivaldybės įsipareigojimai didės ir dėl numatyto įgyvendinti beveik 11 mln. eurų vertės vandentvarkos projekto, didžioji dalis darbų bus vykdomi 2027–2028 metais.
Šiemet prasidės „Pasakos“ lopšelio-darželio pastato renovacijos darbai. Atrinktas rangovas, gauta lėšų energetinėms priemonėms, todėl pastatas bus apšiltintas, atnaujinta šildymo sistema, pakeisti langai. Pasinaudojant proga, ketinama pertvarkyti, šiuolaikiškai įrengti ir vidaus erdves. A.Vaicekausko paskaičiavimais, 100 tūkst. eurų Savivaldybės prisidėjimo prie šio projekto gali ir nepakakti, o darbus būtina atlikti šiais metais, kad įstaigos bendruomenė kuo trumpiau patirtų nepatogumus, kylančius dėl vaikų perkėlimo į „Saulutės“, Strielčių darželius.
Dar viena svarbi Savivaldybės investicija – skirta 100 tūkst. eurų „Žiburio“ gimnazijos sporto salės pastato projektavimui.
Pasak mero, į šių metų Remonto darbų programą buvo įtrauktos visos svarbiausios biudžetinės įstaigos, jų remonto ir priežiūros darbams suplanuota daugiau nei 900 tūkst. eurų. Dar 100 tūkst. eurų pridėta socialinių būstų remontui.
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys detalizavo, kokie pastatų remonto ir priežiūros darbai bus vykdomi seniūnijose, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros įstaigose. Prienų seniūnijos administracijos pastate bus įrengtas keltuvas neįgaliesiems, Stakliškėse – suremontuotas ir apšiltintas seniūnijos administracijos pastato stogas. Remonto darbai vyks Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Balbieriškio pagrindinės mokyklos abiejuose pastatuose, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, Suvalkijos gimnazijos Veiverių Tomo Žilinsko ir Skriaudžių skyriuose. Dzūkijos gimnazijos Jiezno skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupėje bus atnaujinta viena grupė. Išlaužo ir Jiezno ugdymo skyrių teritorijose bus pagerinti takai, Strielčiuose – baigtas tvarkyti tvenkinys.
Šiais metais planuojama baigti salės akustikos pagerinimo darbus Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre bei pradėti Veiverių KLC tarnybinių patalpų remontą. Prienų krašto muziejuje baigiama įrengti centralizuoto šildymo sistema. Remonto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai vyks ir Užuguosčio bibliotekoje.
Bus tęsiami Jiezno PSPC Stakliškių ambulatorijos apšiltinimo darbai, nupirkti rangos darbai Veiverių PSPC stogo remontui ir šiltinimui.
Anot vicemero Deivido Dargužio, į planus įtraukti ir žydų žudynių vietos Kęstučio gatvėje aptvėrimo darbai (projekto vertė 89 tūkst. eurų), planuojama įrengti Škėvonių kapinių fasadinės pusės tvorą.
Tomas Žvirblys pristatė ir kelių infrastruktūros gerinimo darbus Prienų mieste ir seniūnijose: iš kapitalinio remonto lėšų planuojama sutvarkyti tris gatves Veiverių seniūnijoje, po dvi – Jiezno ir Šilavoto seniūnijose, po vieną – Naujosios Ūtos, Pakuonio ir Prienų seniūnijose; iš paprastojo remonto lėšų – dvi gatves Išlaužo seniūnijoje bei po vieną Prienų, Balbieriškio ir Stakliškių seniūnijose.
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas kartu su meru atsakė į žurnalistų klausimus dėl Savivaldybės galimybių iš valstybės perimti J.Basanavičiaus gatvę ir pagreitinti jos remontą; dėl užtruksiančių valstybinių kelių perėmimo procedūrų ir sunkumų projektuojant viešbutį prie Sporto centro. Mero teigimu, šį pavasarį planuojama baigti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus Revuonos gatvėje. Kitas prioritetas – įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie lopšelio-darželio „Pasaka“.
Savivaldybės atstovai informavo apie dviračių bei pėsčiųjų takų plėtrą Prienuose: gauta lėšų tako įrengimui Pramonės gatvėje (nuo Kauno g. iki Kęstučio g.), projektuojami takai Kęstučio gatvėje – vienas iki Paukščių stebėjimo vietos ties Bagrėnu (aikštelę planuojama sutvarkyti Nemuno kilpų regioninio parko lėšomis), kitas – panemune Greimų tilto link. Šio tako atkarpa nuo Sakurų parko iki Šlaito gatvės bus nutiesta šiemet. Taip pat bus atnaujintos kelios šaligatvių atkarpos Stadiono mikrorajone.
Spaudos konferencijoje aptarti ir kultūros paveldo objektų tvarkymo darbai, jų finansavimo šaltiniai ir lėšos. Pagal religinių bendruomenių rėmimo programą skirta 30 tūkst. eurų lėšų apleistai Stakliškių bažnyčiai. 50 tūkst. eurų numatyta Savivaldybės įsigytos keliautojo M.Šalčiaus tėviškės sutvarkymo projektui. Bus skirtas dėmesys piliakalnių, kitų viešųjų erdvių tvarkymui ir pritaikymui turizmo poreikiams.
Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė papasakojo, kiek pasistūmėta civilinės saugos ir gyventojų saugumo stiprinimo srityse. Jos teigimu, gautos ir planuojamos investicijos leis išplėsti priedangų tinklą, pagerinti sąlygas jose, pagal visus reikalavimus įsirengti Ekstremaliųjų situacijų centro būstinę. Savivaldybė sudarinėja sutartis su vietos ūkininkais dėl maisto rezervo sukaupimo krizės atveju. Prireikus savivalda privalėtų pasirūpinti gyventojais, užtikrinti jiems maisto davinius nuo ketvirtos iki šeštos dienos, planuojamas poreikis – suteikti pagalbą 5 tūkst. gyventojų.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotrauka
