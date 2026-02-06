Perkūno diena Stakliškių bibliotekoje: žvakių šviesa ir gyvi prisiminimai

6 vasario, 2026

Stakliškių bibliotekoje tradiciškai paminėta Perkūno diena, dar vadinama Grabnyčiomis. Vyšniūnų, Užuguosčio ir Stakliškių bibliotekų darbuotojos Živilė, Rasa bei Danutė pakvietė skaitytojų bendruomenę į renginį, kuriame atgijo senolių papročiai ir tradicijos.
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita išsamiai papasakojo apie Grabnyčių prasmę ir reikšmę. Vasario 2-ąją minimose Grabnyčiose susipina senoji lietuvių tradicija ir krikščioniškasis paveldas. Nuo seno tikėta, kad per Grabnyčias pašventinta žvakė saugo namus nuo audrų, nelaimių bei tamsos, o Perkūno vardas primena gamtos jėgą ir pagarbą jai.
Edukacijos metu bibliotekos erdvė prisipildė kaitinamo vaško kvapo, primenančio vasaros šilumą. Dalyviai patys liejo žvakes, kurios vėliau bus pašventintos. Pasak senolių, tokios žvakės saugo namus bei žmogų, o prireikus tampa dvasinės šviesos šaltiniu.
Susirinkusieji mintimis sugrįžo į laikus, kai prie žvakės šviesos buvo dirbami kasdieniai darbai, o ilgais žiemos vakarais mokomasi skaityti. Ne vienam tai sukėlė šiltus prisiminimus apie vakarus, kai mama, baigusi namų ruošos darbus, kviesdavo vaikus prie knygos ir pasakų.
Perkūno dienos edukacija Stakliškių bibliotekoje tapo ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir prasmingu priminimu apie šviesos – žvakės, knygos ir bendrystės – svarbą, teikiančią viltį bei ramybę kiekvieno gyvenime.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja renginio dalyviams: Žiedūnai, Birutei, Elvyrai, Janei, Zitai, Danutei, Neringai, Ingai ir Ugniui už kartu praleistą laiką, prasmingą bendrystę bei tautinių tradicijų puoselėjimą.
Stakliškių bibliotekos inf.
Janės Koskienės nuotraukos

