Birštono sporto apdovanojimuose pagerbti geriausieji

Sausio 30 dieną Birštono sporto ir sveikatingumo centre buvo pagerbti geriausi savivaldybės sportininkai, jų treneriai, sporto rėmėjai, sporto bendruomenės nariai.
Susirinkusiuosius pasveikinusi LR Seimo narė, SADM ministrė Jūratė Zailskienė savo padėkas skyrė karšto oro balionų sporto puoselėtojams Žydrūnui ir Ignui Kazlauskams, Vytautui Junevičiui ir Laurynui Žurauskui.
Birštono sporto centro direktorius Giedrius Gustas įteikė padėkas už aktyvų bendruomeniškumo puoselėjimą kurorte, už sporto sklaidą, už jaunimo įkvėpimą ir telkimą kurorte, už asmeninę iniciatyvą bei Birštono vardo garsinimą atskirose sporto šakose. Jos skirtos aktyviems sporto bendruomenės nariams: Evelinai Tamošiūnienei, Kristupui Bubniui, Sandrai Baltramonaitytei, Stanislovui Martinaičiui, Justynai Baranovskai, Renatai Maciulevičienei, Robertui Petroniui, Emilijai Jakučionytei, Gretai Gedminaitei.
Direktorius taip pat padėkojo Savivaldybės vadovams, Birštone veikiančių sanatorijų, verslo įmonių atstovams už Sporto centro iniciatyvų palaikymą.
Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys už sporto sklaidą kurorte, aktyvaus bendruomenės sportinio gyvenimo būdo puoselėjimą, profesionalų ir atsakingą trenerio darbą apdovanojo trenerius Vidą Blekaitį, Paulių Černevičių, Liną Smailį, Danutę Urbanavičiūtę, Vytautą Domarką, Povilą Juozaitį, Aurimą Liuizą.
Geriausiais 2025 metų atskirų sporto šakų sportininkais paskelbti: irkluotojas Tadas Vaitkevičius, krepšininkas Vakaris Diškevičius, futbolininkas Vilius Tamošaitis, lengvaatletė Armanda Tolytė, šachmatininkas Faustas Japkevičius, jėgos trikovininkė Gabrielė Morkūnaitė, tenisininkas Lukas Smailys. Jiems nominacijas įteikė vicemeras Edvardas Citvaras.
Birštono savivaldybės merei Nijolei Dirginčienei teko garbė pasveikinti ir apdovanoti Metų geriausius – atskirus sportininkus bei komandas, kurių darbas, atkaklumas ir rezultatai verti aukščiausių įvertinimų. Paskatinimo prizus įsteigė ir buvęs ėjikas, verslininkas Rytis Arbačiauskas.
Metų sporto klubu paskelbtas Birštono Scorpion kyokushin karatė klubas; Metų stabilumo nominacija – Birštono krepšinio komandai „Milasta“; Metų atradimu tapo aerobinės gimnastikos trenerė Milda Sakavičiūtė; Metų pasiekimu įvardintas Birštono SC U-15 krepšinio komandos debiutas Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje.
2025 Metų sportininku tituluotas lengvaatletis, ėjikas Libertas Kulieša, o Metų treneriu – treneris Virmantas Šabasevičius, per metus futbolą grąžinęs į Birštoną.
Metų sporto apdovanojimų renginyje nuoširdumu papirko solistė Milena Ruseckaitė, nuotaikingus pasirodymus surengė HOO studijos šokėjos (trenerė Justyna Baronovska) bei Birštono sporto centro gimnastės (trenerė Milda Sakavičiūtė).