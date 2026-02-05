Techninė pagalba kelyje žiemą: kokiais atvejais ji priklauso automobilio draudimą turintiems vairuotojams

Žiemos metu vairavimo sąlygos Lietuvos keliuose gali būti labai nepalankios – automobiliai neužsiveda, užklimpsta sniege, nulekia nuo kelio, taip pat pasitaiko įvairių gedimų. Draudimo ekspertai pastebi, kad apsidraudusieji tokiose situacijose dažnu atveju tikisi visapusės techninės pagalbos kelyje. Tad kaip žinoti, kada lūkesčiai yra pagrįsti ir kas svarbu pasirašant draudimo sutartį?
TPVCA draudimas – privalomas, bet ne viską apimantis
Didesnė vairuotojų dalis Lietuvoje yra apsidraudę tik privalomuoju draudimu, tai yra – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu (TPVCA). Turint tik šią draudimo rūšį, kaip ir numato įstatymas, atlyginama žala tretiesiems asmenims, sukelta eismo įvykio metu, tačiau jo turėtojui toks draudimas neužtikrina žalos kompensavimo ar techninės pagalbos paslaugų.
Vis tik kiekvienas draudikas savo nuožiūra gali pridėti papildomų naudų ar paslaugų, įsigyjantiems privalomąjį draudimą. Pavyzdžiui, techninę pagalbą tam tikrais atvejais, o tai tampa ypač aktualu šaltuoju metų laiku.
„Lietuviška žiema vairuotojams kasmet pateikia netikėtumų keliuose, ir tinkamai parinktas draudimas lemia, ar tuomet, kai automobiliu kelionės tęsti negalėsite, teks ieškoti pagalbos savarankiškai, ar ją operatyviai suteiks draudikas. Žiemą dažniausiai pasitaikančios problemos, kai vairuotojams prireikia techninės pagalbos – išsikrovęs akumuliatorius, sugedusios užvedimo žvakės, generatoriaus problemos, užklimpimas apsnigtame kelyje ar kieme“, – sako Giedrius Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas.
Ekspertas atkreipia dėmesį, kad draudžiantis svarbiausia – išsakyti savo lūkesčius ir išsiaiškinti, ar pasirašant standartinę TPVCA draudimo sutartį priklauso papildomos paslaugos, kokios jos, galbūt galioja kokios nors išimtys. Pavyzdžiui, besidraudžiantys privalomuoju TPVCA draudimu „Lietuvos draudime“, gauna papildomą vertę – nemokamą techninę pagalbą kelyje su 10 apsaugų. Tarp jų ir automobilio transportavimas po eismo įvykio (bet ne jam sugedus), sumaišius degalus ar sutrikus vairuotojo sveikatai.
Pasak G. Petriko, remiantis bendrovės duomenimis, technine pagalba vairuotojai dažniausiai naudojasi būtent šaltuoju sezonu.
„Sausio, vasario bei kovo mėnesiais ši paslauga būna pati paklausiausia – praėjusių metų pirmąjį ketvirtį mūsų klientai technine pagalba pasinaudojo arti 1600 kartų. Tuo tarpu automobilio transportavimo po eismo įvykio, sumaišius degalus ar sutrikus vairuotojo sveikatai tuo pačiu laikotarpiu prireikė net 3300 kartų“, – komentuoja draudimo ekspertas.
Kada techninė pagalba suteikiama visais atvejais
G. Petrikas akcentuoja, kad vairuotojai, norintys gauti plačią apsaugą nuo daugelio rizikų savo automobiliui, įskaitant ir visapusę techninę pagalbą Lietuvoje ir užsienyje, paprastai renkasi savanorišką (kasko) draudimą.
„Kiekvieno draudiko siūlomas kasko draudimo paslaugų paketas gali skirtis, tad ir čia reikia pasidomėti ir išsiaiškinti, ar visos jums aktualios paslaugos yra įtrauktos, pavyzdžiui, visapusė techninė pagalba kelyje, pakaitinis automobilis remonto laikotarpiui, nakvynė viešbutyje užsienyje, asmeninių daiktų draudimas ir panašiai“, – atkreipia dėmesį ekspertas.
Jis priduria, kad kai kurie draudikai visapusę techninės pagalbos paslaugą, kaip ir kitas paslaugas, už papildomą mokestį siūlo įsigyti su privalomuoju TPVCA draudimu.
„Draudimo rinkoje vis dažniau suteikiama galimybė kartu su privalomuoju TPVCA draudimu įsigyti papildomų apsaugų. Jų veikimo principas panašus į kasko draudimą, tačiau vairuotojas papildomai gali įsigyti tik vieną konkrečią ar kelias jam aktualias apsaugas. Pavyzdžiui, techninę pagalbą, apsaugą nuo susidūrimo su gyvūnais ar vairuotojo ir keleivių draudimą. Tai tinkamas sprendimas tiems vairuotojams, kuriems nėra aktualus pilnas kasko paslaugų paketas, tačiau jie nori jaustis saugiau kasdienėse situacijose, ypač žiemą“, – sako G. Petrikas.
Kaip išvengti nusivylimo kritiniu metu
Ekspertas pastebi, kad nusivylimų atsiranda tuomet, kai vairuotojai pasirašo draudimo sutartį, neįsigilinę į draudimo sąlygas, ir apie jas pradeda galvoti tik nutikus konkrečiam įvykiui.
„Jei norimos paslaugos nėra įtrauktos į draudimo sutartį arba yra apibrėžta jų apimtis ir kitos galiojimo detalės, vairuotojų gali laukti nusivylimas. Todėl įsibėgėjus žiemai rekomenduojama peržiūrėti, ar techninė pagalba ir automobilio transportavimo paslauga įtraukti į turimą draudimą ir įvertinti, ar dažnai tenka važinėti užmiestyje ar už Lietuvos ribų, apsvarstyti papildomas apsaugas, kurios užtikrintų realią pagalbą kritiniu metu“, – pažymi G. Petrikas.
Pasak eksperto, prireikus į visapusę techninę pagalbą kelyje Lietuvoje ir Europoje gali būti įtrauktos automobilio transportavimo, rato pakeitimo, degalų pristatymo, avarinio durelių atrakinimo, pagalbos užklimpus, pakaitinio automobilio ar nakvynės viešbutyje užsienyje paslaugos.
