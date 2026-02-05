Robotas kalba lietuviškai, o sukčius apgauna rusiškai: atskleidė naują apgaulę 

Įsivaizduokite: sulaukiate mandagaus skambučio, kuriame profesionalus balso asistentas lietuviškai praneša apie jūsų užblokuotą SIM kortelę. Viskas skamba gana tikroviškai, kol asistentas netikėtai pasiūlo jus sujungti su… rusakalbiu specialistu. Tai – naujausia telefoninių sukčių apgaulė Lietuvoje. Pasak „Telia“ Verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovo Vytauto Bučinsko, mobiliojo ryšio operatoriai klientus aptarnauja valstybine kalba ir rusakalbių specialistų kliento problemoms spręsti nepasitelkia.
Viena iš šiuo metu lietuvius pasiekiančių melagingų žinučių skamba taip: „Laba diena. Jums skambina mobiliojo ryšio operatoriaus balso asistentas. Jūsų SIM kortelė buvo laikinai užblokuota dėl mobiliojo ryšio operatorių tinklo veiklos reglamento pasikeitimų Lietuvos Respublikos teritorijoje. Remiantis informacija apie jūsų telefono numerį, prie šio skambučio bus prijungtas rusakalbis specialistas. Prašome likti linijoje.“
Šios telefoninių sukčių schemos pavojingos tuo, kad automatizuoti skambučiai ir DI leidžia sukčiams per trumpą laiką pasiekti tūkstančius žmonių, o pats balsas skamba pakankamai įtikinamai, kad dalis gyventojų nesuabejotų jo tikrumu.
„Nors DI technologijos tobulėja, šiuos skambučius vis dar išduoda dirbtinis, robotiškas sterilumas – įraše negirdėti jokio žmogui būdingo kvėpavimo garso ar natūralių pauzių tarp sakinių. Be to, lietuvių kalba algoritmams tebėra kietas riešutėlis, todėl ilgesni žodžiai dažnai kirčiuojami nenatūraliai, o pačios frazės skamba lyg tiesioginis, kiek gremėzdiškas vertimas iš užsienio kalbos“, – paaiškina V. Bučinskas.
Anot V. Bučinsko, prisistatymas balso asistentu veikia kaip psichologinis triukas. Juo bandoma pateisinti užmaskuoti klastą, kol auka bus galutinai perduota į gyvo, tikro rusakalbio sukčiaus rankas.
„Kilus net menkiausiam įtarimui geriausia yra tiesiog padėti ragelį ir nesileisti į jokias kalbas. Svarbu suprasti, kad joks Lietuvoje veikiantis mobiliojo ryšio operatorius asmeninių kliento duomenų ar SIM kortelės blokavimo klausimų neaptarinės primygtinai siūlydamas rusų kalbą. Visi oficialūs operatoriai klientus Lietuvoje aptarnauja valstybine kalba, tad toks reikalavimas bendrauti rusiškai yra akivaizdus požymis, kad turite reikalų su vagišiais“, – perspėja „Telia“ Verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovas.
Per sausį blokuota daugiau nei 2 mln. skambučių
Po neįprastai ramios pirmosios sausio savaitės, kai buvo užblokuota kiek daugiau nei 101 tūkst. skambučių ir telefoniniai sukčiai ilsėjosi, nusikaltėlių aktyvumas vėl grįžo į įprastas vėžes. „Telia“ duomenimis, užblokuoti 696 tūkst. skambučių, o trečiąją – 719 tūkst., o ketvirtąją savaitę jau sustabdyta 363 tūkst. skambučių. Per sausį jau užblokuota daugiau nei 2 mln. sukčių skambučių, o iki mėnesio pabaigos šis skaičius turėtų pasiekti 2,5 mln.
Be apsimestinių skambučių, kai sukčiai mėgina prisidengti lietuviškais numeriais (angl. spoofing), sausį taip pat blokuota apie 550 tūkst. vadinamųjų wangiri skambučių. Tai – apgaulės būdas, kai sukčiai skambina iš užsienio numerių ir iškart padeda ragelį, tikėdamiesi, kad žmogus perskambins. Perskambinus į tokį numerį, vartotojui pradedami skaičiuoti itin dideli tarptautinio ryšio tarifai, kurie ir tampa sukčių pelno šaltiniu. Prognozuojama, kad iki mėnesio pabaigos tokių blokavimų skaičius gali pasiekti 650 tūkst.
Specialistai pabrėžia, kad nors apsaugos sistemos tampa vis efektyvesnės ir šiandien sustabdo dešimtis kartų daugiau atakų nei prieš metus, nusikaltėliai nuolat testuoja naujus būdus apeiti saugumo priemones.
„Suprantame, kad sulaukus netikėto skambučio iš neva banko ar policijos, natūralu pajusti nerimą, tačiau būtent šiuo baimės jausmu sukčiai ir naudojasi. Tad jei jaučiate bent menkiausią spaudimą ar įtarimą – padėkite ragelį. Tai paprasčiausias ir efektyviausias būdas apsisaugoti“, – sako V. Bučinskas.