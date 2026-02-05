Pažintis su policijos darbu

5 vasario, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Sausio 26 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos PUG A grupės vaikai lankėsi Prienų r. policijos komisariate. Mažuosius džiugiai pasitiko bendruomenės pareigūnės, kurios supažindino vaikus su policijos darbu, parodė pareigūnų naudojamas priemones, uniformas bei leido iš arčiau pažinti policininko profesiją.
Didžiausią džiaugsmą vaikams suteikė pirštų antspaudų darymas – kiekvienas galėjo pasidaryti savo antspaudą ir palyginti jį su draugų. Vaikai grįžo kupini gerų emocijų, o kai kurie net susimąstė apie policininko profesiją ateityje.
Nuoširdžiai dėkojame Prienų r. policijos komisariato pareigūnėms už šiltą priėmimą ir skirtą laiką mažiesiems draugams!
Grupės mokytoja Edita Jucienė

