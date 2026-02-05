Pažintis su policijos darbu

Sausio 26 dieną Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos PUG A grupės vaikai lankėsi Prienų r. policijos komisariate. Mažuosius džiugiai pasitiko bendruomenės pareigūnės, kurios supažindino vaikus su policijos darbu, parodė pareigūnų naudojamas priemones, uniformas bei leido iš arčiau pažinti policininko profesiją.
Didžiausią džiaugsmą vaikams suteikė pirštų antspaudų darymas – kiekvienas galėjo pasidaryti savo antspaudą ir palyginti jį su draugų. Vaikai grįžo kupini gerų emocijų, o kai kurie net susimąstė apie policininko profesiją ateityje.
Nuoširdžiai dėkojame Prienų r. policijos komisariato pareigūnėms už šiltą priėmimą ir skirtą laiką mažiesiems draugams!
Grupės mokytoja Edita Jucienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimą kuriame patys“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2025 m. bendrai skirta suma – 42368 Eur).
